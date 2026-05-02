Carburant cher : quels sont les risques à mettre sa voiture thermique en location ?

Comme à chaque fois qu’une hausse importante des prix du carburant survient, on voit apparaître des changements d’habitudes chez les automobilistes. Outre une augmentation des ventes de voitures électriques neuves et d’occasion, les journalistes du Parisien rapportent un succès croissant des applications permettant de mettre sa voiture en location de particulier à particulier.

Sur le mois de mars 2026, période à laquelle le prix des carburants a commencé à monter un peu partout dans le monde (rappelons que le conflit iranien a commencé à faire grimper le cours du pétrole à partir de la toute fin du mois de février), la société Turo rapporte une hausse du nombre de véhicules mis en location sur sa plateforme de 18 %, dans la région Ile-de-France, par rapport aux chiffres du même mois l’année dernière.

Le seul moyen de limiter l’augmentation de son budget automobile

Du 1er mars au 14 avril 2026 et toujours en région parisienne, la société Turo rapporte même une hausse du nombre de 24 % du nombre « d’hôtes », c’est-à-dire des automobilistes qui s’inscrivent sur la plateforme pour mettre en location leur véhicule auprès d’autres particuliers.

Même constat chez Getaround, le principal concurrent de Turo sur ce genre de service : en mars 2026, il y a eu 36 % de voitures inscrites en plus sur le site par rapport au mois de mars 2025 en Ile-de-France. Les professionnels de ces services n’ont « jamais vu une telle augmentation sur des périodes aussi courtes », expliquent-ils.

Des centaines d’euros de gains

Le but de ces automobilistes nouvellement inscrits sur Turo, Getaround et toutes les autres plateformes de ce genre en ligne est bien évidemment de trouver de nouvelles rentrées d’argent pour compenser la hausse de leur budget « automobile », fortement impacté par l’évolution récente des prix du carburant.

Ceux qui mettent régulièrement à disposition leur voiture de cette façon peuvent gagner plusieurs centaines d’euros par mois : généralement une vingtaine d’euros par jour pour un véhicule bon marché et relativement âgé, soit 400 ou 500 euros en se gardant quelques jours d’utilisation personnelle dans le mois.

Les coûts cachés et les risques

Bien évidemment, ces solutions n’ont rien de la solution miracle pour autant : outre des problèmes parfois rencontrés par les utilisateurs des plateformes, qui se retrouvent parfois avec des véhicules dans des états catastrophiques et qui peuvent tomber en panne comme le rappelaient récemment les journalistes de Radio France, de telles pratiques ont inévitablement un effet sur l’usure de la voiture et ses coûts d’entretien, surtout dans le cadre de mises en location intensives (et en milieu urbain).

Les sociétés comme Getaround et Turo possèdent leur assurance dédiée, qui couvre l’utilisation des véhicules des particuliers lorsqu’un prêt est réalisé via ces plateformes (de la même façon que des applications comme Blablacar assurent les passagers d’une course en co-voiturage). Et outre des utilisateurs qui se disent lésés par des déclarations abusives de dégâts sur les véhicules, on trouve aussi des témoignages de propriétaires de voitures se disant faiblement remboursés par l’assurance de la plateforme en cas d’accident survenu pendant la location. Dans certains cas, la plateforme exagérerait les décotes appliquées sur les prises en charge des véhicules des clients abimés par des utilisateurs de la plateforme.

On recense même, toujours d’après les journalistes de Radio France, quelques cas de vols où des gens sont parvenus à pirater les boitiers connectés permettant de déverrouiller les véhicules sans remise des clés « physiques ». Bref, attention si vous décidez de vous lancer dans la location de votre voiture thermique pour « mettre du beurre dans les épinards »…