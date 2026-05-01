Depuis le début du conflit entre l’Iran d’une part et Israël et les Etats-Unis d’autre part, le pétrolier français Total a réactivé son dispositif de plafonnement des prix du carburant, qu’il avait inauguré à l’occasion du début de la guerre en Ukraine. Au gré du prix du baril, ce plafond a évolué : d’abord 1,99 € pour le sans-plomb et le gazole, puis 1,99 € pour le sans-plomb et 2,09 € pour le gazole, ce dernier passant ensuite à 2,25 € le 7 avril dernier.

Par ailleurs, les clients de TotalEnergies qui ont un contrat électricité et/ou gaz, et sont membres du Club TotalEnergies voient tous les carburants plafonnés à 1,99 €, sous conditions de souscrire au service « avantage carburant ». Et ce n’est évidemment pas qu’on veuille leur faire de la pub, mais force est de reconnaître que Total est le seul distributeur à plafonner ses tarifs en France. Et c’est principalement devant les stations-service du groupe que l’on a pu observer les queues les plus longues pour se servir en « or noir » raffiné.

Et cette situation devrait durer. En effet, dans un communiqué publié hier jeudi 30 avril, TotalEnergies annonce prolonger le plafonnement des prix de ses carburants durant tout le mois de mai, et même « tant que la crise au Moyen-Orient durera », dans les 3 300 points de vente de son réseau hexagonal. Le tarif du sans-plomb reste donc à 1,99 €, et celui du gazole à 2,25 € maximum. Un « bouclier » bienvenue, puisque le prix du baril ne cesse d’augmenter depuis le 17 avril maintenant (petite baisse hier toutefois), atteignant 114,09 dollars et entraînant une remontée des prix depuis le 19 avril.

Un rabais supplémentaire sur le gazole pendant les ponts de mai

Mieux, Total décide de lancer une « opération spéciale » durant les longs week-ends de mai et le pont du week-end de l’Ascension. Donc les 1er, 2 et 3 mai, puis les 8, 9 et 10 mai, et enfin du 14 au 17 mai, si le sans-plomb restera à 1,99 euro, le gazole bénéficiera, lui, d’une ristourne supplémentaire de 16 centimes d’euros, plafonnant donc à 2,09 €. Intéressant pour ceux qui ont prévu de partir en week-end. Sur un plein de 50 litres de gazole, le gain se monte à 8 euros. Le parc roulant étant encore essentiellement composé de véhicules diesels (près d’une voiture sur 2), c’est donc une petite majorité des automobilistes qui pourront faire quelques économies.

Attention cependant, même si les prix sont plafonnés chez eux, selon votre région ou votre commune, certaines stations autres que Total peuvent afficher des tarifs plus intéressants sur leurs totems, c’est régulièrement le cas de Leclerc ou d’Intermarché. Le mieux est de toujours comparer les prix. Pour cela, le site gouvernemental prix-carburants.gouv.fr peut vous aider, tout comme carburants.org ou mon-essence.fr.