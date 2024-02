La location de voiture révolutionnée façon AirBnB ?

Entre 2020 et 2023, les prix pratiqués par les professionnels de la location de voitures n’ont cessé de monter. Si ces prix pourraient se stabiliser un peu maintenant que les livraisons de voitures neuves ont repris à plein régime chez les marques gênées par les pénuries de pièces jusqu’au début de l’année dernière, la hausse du coût des voitures en lui-même ne permettra jamais de revenir à des taris aussi doux qu’avant la crise du covid-19.

Mais ces grandes entreprises de la location automobile traditionnelle doivent désormais compter avec de nouveaux acteurs : les plateformes internationales s’appuyant sur les particuliers désireux de mettre à disposition leurs propres véhicules dans le but de gagner un peu d’argent. Des plateformes dont les plus gros représentants viennent des Etats-Unis, avec Turo qui a récemment racheté Ouicar et Getaround également implanté en Europe et en France.

Ces deux acteurs permettent à chacun de louer sa voiture via leur plateforme en ligne. Il faut s’inscrire, vérifier que son véhicule respecte bien les standards imposés par la plateforme, puis attendre le premier client. Une fois son permis de conduire vérifié, il n’y a plus qu’à lui donner les clés de l’auto aux dates et horaires demandés (ce qui peut être évité grâce à un système de télé-dévérouillage sur le même principe que les boîtiers à clés qui pullulent désormais à l’entrée des appartements loués sur AirBnb). L’assurance est prise en charge par la plateforme, qui apporte une couverture totale en cas d’accident. Chaque journée de location donne droit par défaut à 200 kilomètres sur Turo et Getaround, mais il est possible de rouler davantage en payant simplement des frais supplémentaires. L'été dernier, Getaround assurait même de payer les propriétaires mettant à disposition leurs autos y compris s'ils n'avaient pas de clients !

Des prix très inférieurs à ceux des locations « classiques »

La force de ces nouveaux acteurs, c’est bien évidemment le prix beaucoup plus bas que chez les agences classiques. Prenons l’exemple d’une voiture louée du vendredi 23 février 10h jusqu’au dimanche 25 février 10h dans le centre-ville de Marseille : chez Hertz, il en coûtera au minimum 193€ pour une citadine du type de la Renault Clio. Chez Getaround, ce prix tombe à 79€ pour une Fiat 500 quasi-neuve. Chez Turo, on trouve même des annonces à 26€ pour une vieille Renault Clio 1 (la plateforme tolère les vieux véhicules à condition qu’ils soient correctement entretenus). Il faudra juste espérer ne pas tomber en panne avec, évidemment. A noter qu’aux Etats-Unis, d’ailleurs, certains utilisateurs utilisent parfois ces plateformes pour sélectionner des modèles dans le seul but de les essayer.

Un réseau déjà important

Au début du mois de janvier, le dirigeant de Turo France Benoit Sineau revendiquait plus de 20 000 autos disponibles sur sa plateforme avec un chiffre en constante augmentation. « nous couvrons déjà toutes les grandes villes du pays, mais aussi des territoires plus reculés où il est impossible de trouver une voiture de location par les méthodes classiques », affirme-t-il. Alors que les coûts d’achat et d’utilisation des voitures ne cessent d’augmenter, il sera intéressant de voir si ces nouveaux outils de location seront aussi plébiscités par les propriétaires désireux d’alléger leur facture automobile. Après le succès d’AirBnb dans la location saisonnière immobilière, ces nouvelles plateformes vont-elles révolutionner la location automobile ?