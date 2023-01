Le prix moyen des voitures de location a explosé en 2022

Agence de voyages en ligne spécialisée dans la location de voitures, et partenaire de six loueurs internationaux et sept courtiers, Carigami dresse déjà le bilan de l’année 2022.

À en croire Carigami, deux dynamiques ont été observées en 2022. Avant l’été, le constat était effet identique à l’année 2021 avec une pénurie de voitures de la location due à des retards de livraison de voitures neuves de la part des constructeurs et une économie mondiale pénalisée par les décisions strictes et restrictions de circulation du gouvernement chinois pour limiter la propagation du Covid.

Après l’été, le comparateur indique que l’inflation et le contexte international sont venus renforcer les difficultés déjà présentes.

Conséquence directe de ces différentes difficultés, le prix moyen des locations de véhicules en France et à l’étranger a bondi de 38 % par rapport à 2021 avec un coût moyen pour semaine de location de 447 €.

Devant une situation toujours très tendue, les clients ont également plus anticipé la location de leur véhicule : 39 jours en moyenne en 2022 contre 29 jours l’année précédente, pour une durée moyenne stable de 7,8 jours en 2022 contre 7,9 jours en 2021.

Avec les tarifs des locations qui ont explosé, certains consommateurs rognent sur les options, et notamment sur les locations avec assurances complémentaires, en baisse de 4 % par rapport à 2019 (23 % contre 27 %).

Du côté des villes les plus plébiscitées en 2022, la première place revient à Paris, où la semaine de location était facturée en moyenne 448 € (+ 30 % par rapport à 2021). Suivent Lyon (399 €, + 32 %), Nice (478 €, + 33 %), Figari (487 €, + 26 %), Marseille (444 €, + 29 %), Ajaccio (450 €, + 23 %), Bordeaux (487 €, + 31 %), Toulouse (480 €, + 42 %), Bastia (446 €, + 30 %) et Nantes (422 €, + 24 %).

À l’étranger, l’inflation est identique avec 16 % d’augmentation pour l’Italie (448 €), pays le plus prisé après la France, 42 % pour les États-Unis (587 €), 45 % pour le Portugal (315 €), 22 % en Espagne (292 €), et jusqu’à 53 % pour le Canada, où la semaine de location d’une voiture coûtait en moyenne 655 €.

Si la pénurie de véhicules neufs semble sensiblement s’améliorer avec une reprise de l’activité économique en Asie ces derniers mois, la situation ne devrait malgré tout pas revenir à la normale en 2023. Selon Carigami, il faudra donc patienter jusqu’en 2024 pour voir les flottes de locations de véhicules au complet, et capables de répondre aux nombreuses demandes lors des pics saisonniers.

En 2023, il faudra donc encore anticiper ses déplacements pour être sûrs de louer un véhicule lors des ponts de printemps, des vacances d’été, ou encore des fêtes de fin d’année. Et cela se fera par ailleurs toujours au prix fort avec des tarifs qui devraient toujours bondir dans des proportions importantes à ces occasions.