Les tarifs des locations de véhicules ont explosé cet été

Si vous avez loué un véhicule cet été dans une zone touristique, vous l’avez sans doute constaté : les tarifs des locations de véhicules se sont envolés. Selon Carigami, agence de voyages en ligne spécialisée dans la location de voitures, les dix premières destinations de l’été en termes de réservations de voitures enregistrent des fortes augmentations par rapport aux années précédentes : + 40 % pour Paris par rapport à 2021 (+ 116 % par rapport à 2019), + 28 % et 29 % pour Ajaccio et Bastia (+ 150 et 153 % par rapport à 2019), + 47 % pour Nice (+ 208 % par rapport à 2019), et jusqu’à 66 % pour Toulouse (+ 140 % par rapport à 2019). En moyenne, avec un tarif de 501 € par semaine, l’augmentation du tarif des locations de voitures cet été en France a bondi de 33 % par rapport à l’année dernière, et de 115 % par rapport à 2019, dernière année pré-pandémie.

Avec 9,5 % de réservations supplémentaires cet été, les loueurs ont dû faire face à une pénurie de véhicules, et adapter leurs tarifs selon la loi de l’offre et de la demande, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter considérablement les prix.

Parmi les destinations privilégiées de l’été 2022, la France perd près de 20 % cet été (27,4 % contre 45,2 % en 2021). La réouverture des frontières a encouragé les consommateurs à se tourner vers d’autres destinations, comme les États-uniens (12,7 %), l’Italie (11,3 %) et le Canada (9,1 %), malgré des prix également en forte hausse. Les 3 destinations étrangères les plus plébiscitées cette année, figurent aussi parmi les plus chères du palmarès.

Comme ce fut déjà le cas les années précédentes, l’Espagne poursuit sa chute dans le classement avec seulement 5,7 % des réservations. Face à l’augmentation des tarifs dans cette destination phare de la location low cost (+ 33 % par rapport à 2021 et + 159 % par rapport à 2019), les consommateurs ont préféré se tourner vers la Grèce (6 %) ou la Croatie (1,7 %).