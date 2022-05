Location de voiture : des prix en hausse pour les vacances d'été

Selon le comparateur en ligne Carigami, les tarifs des locations de voitures avaient augmenté de 35 % l'année dernière. Une explosion due à une forte demande, dans un contexte de reprise avec la fin des confinements et du couvre-feu, et un manque de véhicules, les loueurs ayant du mal à renouveler leur offre à cause de la pénurie de semi-conducteurs.

Le contexte 2022 est semblable. Les usines des marques tournent toujours mal et les Français ont une forte envie de partir en vacances, la saison touristique étant déjà annoncée comme excellente. Pas de baisse des prix à espérer donc du côté des loueurs ! Selon Carigami, les prix vont même encore augmenter de 4,8 %. Le coût moyen d'une voiture de location pour une semaine est de 369 €, soit une hausse de 41,3 % en deux ans.

Sans surprise, les destinations les plus touristiques sont les plus chères et connaissent de plus fortes hausses. C'est à Biarritz qu'il faut le plus débourser, avec 505 € pour la semaine, soit 8,8 % de hausse par rapport à 2021. Viennent ensuite Nice avec 496 € puis Ajaccio avec 445 €. Pour la ville corse, l'augmentation en un an est de 25,6 % ! L'une des plus fortes hausses par rapport à 2021 se trouve du côté de Toulouse, avec + 43,7 %, à 410 €. La ville rose dépasse d'ailleurs Bastia (408 €) et talonne Paris (419 €).

La grande ville où c'est le moins cher, c'est Lille, avec 292 € la semaine. Il y a ensuite Clermont-Ferrand (293 €) et Mulhouse (295 €). Logique, ce sont des destinations moins prisées l'été ! Mais ce peut être l'occasion d'y passer des vacances moins chères. Il y a toutefois un aspect important à ne pas oublier cette année : l'envolée des prix des carburants. Et là, il n'y a une destination rêvée pour l'éviter.