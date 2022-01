Location de voitures : les prix ont fortement augmenté en 2021

Carigami, comparateur en ligne pour la location de voiture, a dressé le bilan 2021 de cette activité via les données de son site. Sans surprise, elle a été perturbée par le contexte sanitaire et ses conséquences économiques. Carigami indique ainsi que le volume de réservations effectué sur son site était encore 40 % inférieur à celui de 2019.

Il y a bien sûr eu les effets du confinement au printemps, ainsi que du couvre-feu, des éléments qui ont empêché une partie des déplacements. D'ailleurs, le pic de réservations a été enregistré en mai, au moment du déconfinement, alors qu'il se situe d'habitude entre le 15 juin et le 15 août. Autre élément à prendre en compte : les difficultés à voyager en dehors de la France.

Le secteur a aussi été perturbé par un manque de véhicules. Tout comme les clients particuliers, les loueurs sont touchés par la pénurie de semi-conducteurs qui ralentit la production automobile. Selon Carigami, la flotte de véhicules de location a baissé de 40 % entre 2020 et 2021 !

Tout ce contexte a eu une conséquence : faire augmenter les prix. Il y avait ainsi moins de véhicules disponibles, mais une forte demande une fois que les Français ont pu se déplacer librement. Ainsi, alors que le tarif moyen de la location par jour était de 35 € en 2020 et 32 € en 2019, il a atteint 46 € l'année dernière, soit jusqu'à + 43 %.

Preuve que les Français ont plus pris leurs vacances dans l'Hexagone, les prix se sont envolés en Corse : + 94 % à Bastia et + 101 % à Ajaccio, avec des prix qui ont dépassé 50 € par jour. À Nice, c'était 51 €, soit + 84 %. Les tarifs devraient rester élevés en 2022, les constructeurs ayant toujours du mal à livrer des véhicules. Certains loueurs devraient ainsi ne pas remplacer comme prévu une partie de leur flotte, les clients auront donc des modèles plus fatigués !