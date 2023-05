Ne pas louer sa voiture peut aussi rapporter de l'argent

Le site de location entre particulier Getaround lance « un programme de garantie de revenus pour les propriétaires, qui permet de les dédommager en cas de non-location de leur véhicule ou si les locations réservées ne leur permettent pas d’atteindre un certain plafond de revenu. Cette garantie de revenu peut grimper jusqu’à 1 800 € ». Une offre si alléchante qu’il est légitime de se demander s’il n’y a pas un loup.

Évidemment, tout est en règle, la société d’autopartage a déjà réalisé cette opération l’année dernière et la réitère afin d’augmenter le nombre de voitures à disposition dans le courant de l’été. Son but n’est pas de reverser la totalité de la garantie, mais bien de louer des voitures.

Toutefois, si le montant garanti est de 1 400 € et que vous gagnez au total 1 100 € de revenus locatifs (net de commission de juin à août), Getaround vous versera 300 € supplémentaires. Voilà un dispositif qui a de quoi motiver, mais il faut remplir un certain nombre de conditions.

Tout d’abord, cette garantie est effective du 1er juin au 31 août 2023. Cependant, les voitures doivent être inscrites (si c’est la première fois) entre le 20 avril et le 24 mai. Si l’auto (camping-cars, minibus et utilitaires exclus) est déjà inscrite, elle doit ne pas avoir été louée entre le 20 mars et le 20 avril. À noter également que la voiture doit être âgée de moins de 12 ans (service Connect) et de moins de 15 ans (service non Connect).

Getaround tient également à ce que les véhicules soient disposés dans des villes relativement grandes, au nombre de 40, et à des points stratégiques comme les gares et les aéroports. Le revenu garanti dépend de la ville et du service choisi (Connect ou non).

Une offre disponible dans 40 villes

En plus de la localisation, la voiture doit être disponible au minimum 75 % du temps, cela correspond à 70 jours (20 jours en juin, 25 jours en juillet et 25 jours en août). Ensuite, 90 % des demandes de réservation doivent être acceptées dans les 24 heures suivant la demande, une seule annulation sera autorisée.

La note minimale de 4,5 sur la plateforme doit être atteinte avant le lancement du programme, et ce score doit être maintenu pendant toute la durée de l’offre.

Si toutes ces conditions sont réunies, Getaround versera au propriétaire, et par virement, la différence entre les deux montants d’ici fin septembre 2023.

Un coût d'usage à ne pas négliger

Au final, cela fait beaucoup de "conditions", mais le jeu en vaut la chandelle. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que dans le cas d'un "taux" de location élevé, le coût d'usage de votre auto va grimper en conséquence : usure des pneus, des freins, de l'embrayage, plus grande fréquence des vidanges, sous condition (encore une fois) que tout se passe bien. Personne n'est à l'abri d'une rayure sur la carrosserie ou encore d'un accroc sur le tissu des sièges...