Gagnez jusqu'à 1 400 € cet été en louant votre véhicule avec Getaround

Getaround a décidé de lancer un programme de revenus garantis pour les mois de juillet et août 2022 pour certains propriétaires faisant le choix de proposer leur véhicule à la location. Une offre réservée tout de même à un nombre limité de voitures dans chaque ville concernée (voir la liste sur le site Getaround).

Suite à votre inscription à ce programme, Getaround (anciennement Drivy) vous confirmera si votre voiture bénéficie ou non du programme. En cas de refus par Getaround parce que le nombre maximum de voitures est déjà atteint, aucune compensation ne sera due par Getaround au propriétaire de la voiture.

Le programme de revenus garantis (entre 700 euros et 1 100 euros avec échange de clés, et entre 1 000 euros et 1 400 euros avec Getaround Connect, selon le lieu et le véhicule proposé à la location) est ouvert à tous les types de voitures, à l’exception des camping-cars, minibus et véhicules utilitaires.

Il est accessible aux voitures inscrites pour la première fois sur la plateforme entre le 1er et le 26 juin 2022 au plus tard, ou aux voitures déjà inscrites sur la plateforme et qui n’ont pas été louées sur la plateforme au mois de mai 2022.

Chaque propriétaire peut avoir un nombre illimité de véhicules bénéficiant du programme de revenus garantis. Pour cela, chaque voiture doit être disponible a minima 75 % du temps (soit 48 jours sur la période juillet/août), avoir un taux d'acceptation de réservations d'au moins 90 %, aucune annulation de réservation, avoir un score d'au moins 4,5 sur la plateforme pour ses voitures déjà inscrites sur la plateforme et enfin activer la fonction « Prix intelligent » proposée par Getaround.

Un service gagnant-gagnant pour les propriétaires souhaitant rentabiliser leur véhicule durant la période estivale comme pour les vacanciers en quête d'un véhicule de location. G

ardez toutefois à l'esprit qu'une voiture s'use quand elle roule, et que d'éventuels frais d'entretien (freins, pneus, etc.) restent susceptibles de gâcher la belle opération.