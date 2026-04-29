Il n’est pas nouveau et gagne petit à petit du terrain. Le permis boîte automatique, aussi appelé BEA (permis B à embrayage automatique) ou BVA (boîte de vitesses automatique), est une solution à laquelle il convient de s’intéresser. Depuis 2017 et la possibilité de conduire un véhicule à boîte mécanique, contre une formation, ce type de permis est sorti de l’ombre. En 2022, près de 14 % des candidats ont choisi cette solution, et cela ne cesse d’augmenter, surtout dans les grandes villes.

Pourquoi faut-il s’y intéresser ? Tout d’abord, il est accessible dès 15 ans en conduite accompagnée et 16 ans en formation traditionnelle. Le passage à l’examen est alors possible dès 17 ans, comme pour le permis classique.

Surtout, il ne nécessite que 13 heures de leçons de conduite minimum (contre 20). Si l’on considère un tarif horaire de 50 €, voici 350 € d’économisés, sans compter les sept heures de temps libre. Cette différence s’explique tout simplement par le fait qu’une voiture équipée d’une boîte automatique est plus facile à prendre en main. Risque de caler, notion de point de patinage, passage des rapports, gestion du régime moteur, démarrage en côte, toutes ces difficultés disparaissent.

Ce n’est pas tout puisque la réglementation s’est assouplie depuis le 1er mars 2024 avec la suppression du délai de trois mois pour suivre le parcours boîte manuelle. Les heures de formation sur un simulateur peuvent être doublées et il est autorisé de conduire un véhicule à boîte manuelle pendant quatre mois en attendant la mention sur le permis de conduire.

La boîte manuelle va disparaître

N’est-ce pas se mettre des bâtons dans les roues que de pouvoir conduire uniquement une boîte automatique ? Pas tant que cela, et surtout de moins en moins. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, le site de petites annonces La Centrale, à laquelle Caradisiac appartient, recense 54 % de voitures équipées d’une boîte auto sur les près de 400 000 annonces proposées. Toutefois, les modèles anciens, et à petit prix, sont plus difficiles à dénicher.

En 2004, les « BVA » ne représentaient que 8 % des ventes, un chiffre qui a atteint 54 % en 2021 et cela ne cesse de croître. Ces ventes suivent logiquement l’offre des constructeurs qui délaissent de plus en plus la bonne vielle boîte mécanique, amenée à disparaître à terme.

En plus du développement de l’électrique (dépourvue de boîte), la boîte automatique favorise les consommations, facilite la mise en œuvre des aides à la conduite comme le stop and go dans les bouchons, et les économies d’échelle ne vont pas dans son sens.