Voici les 5 modèles-stars du prochain leasing social

Vous commencez peut-être à réfléchir au leasing social pour sauver votre budget ? On vous comprend. Avec des aides boostées sur des autos abordables "made in Europe", rouler en électrique n'a jamais été aussi tentant... ni aussi stratégique. Mais vous n'avez pas vraiment le temps d'hésiter sur le choix du modèle car le dispositif gouvernemental permettant de louer sa voiture électrique entre 100 et 200 euros par mois revient cette année. Et cela risque d'être la cohue comme en 2024 et 2025, tant le nombre de place était limité.

L'équivalent de presque 10 000 euros d'aide

Pour cette édition 2026, le gouvernement donnera le top départ le 16 juillet et limitera encore le casting à 50 000 bénéficiaires seulement. Surprenant, quand on sait les quotas annuels précédents avaient été épuisés en à peine un mois. C'est que le budget reste serré : avec 401 millions d'euros dédiés au leasing social, les primes par véhicule peuvent varier entre 6 500 euros et 9 500 euros par voiture (soit 29% du coût d’achat) selon un certain nombre de critères liés au modèle, comme le poids (moins de 1,8 t), le prix (moins de 47 000 euros) ou la fabrication européenne (le fameux éco-score). Sachez notamment que si la batterie est fabriquée en Europe, l'aide peut grimper à 9 000 euros, ou 9 500 euros si le moteur est lui aussi européen. Les règles se durcissent, certes, mais les aides financières devraient devenir plus intéressantes qu’en 2025.

Autant vous dire que vous devez bien choisir.

Quelle est votre voiture électrique abordable préférée ?

Attention, la liste précise des voitures éligibles n'est pas encore connue. Les constructeurs, loueurs et banques ont en effet jusqu'au 11 juin pour transmettre à l'Ademe leurs offres de location de longue durée de trois ans minimum à petits prix. Il est difficile de contenir des tarifs de leasing aussi bas, mais notez bien que le gouvernement veut qu'au moins 25% des contrats signés incluent un loyer inférieur ou égal à 140 euros par mois. Pour rappel, le premier loyer majoré est ramené à 0 euro grâce à la prime avancée par l'Etat. C'est l'argument-phare pour ceux qui n'ont pas d'épargne! Potassez le sujet, vraiment, d'autant plus qu'il y a 5 stars que les bénéficiaires vont s'arracher.

La tout nouvelle Renault Twingo E-Tech devrait normalement faire partie du casting, et deviendra la star pressentie du dispositif. La petite grenouille arrive tout doucement en concession et est commercialisée depuis quelques semaines à moins de 16 000 euros pour la version d'entrée de gamme, bonus écologique déduit puisqu'elle a validé son éco-score auprès de l'Ademe. Elle s’affiche ainsi 5 000 euros moins chère que la R5.

La Renault 5 E-Tech était la reine incontestée du leasing social l'année dernière, et devrait donc remettre son titre en jeu dans quelques mois. Les heureux élus ont pu en devenir propriétaires moyennant 120 euros par mois pour la version Five d'entrée de gamme.

La Citroën ë-C3 a aussi son mot à dire. Reine des ventes indiscutable aussi du leasing social, la petite citadine en version You détenait l'offre la plus imbattable qui soit, en s'affichant à seulement 82 euros par mois. Est-ce que le loyer a augmenté cette année ?

La Peugeot e-208 était le modèle le plus accessible parmi les quatre de la marque au Lion proposés dans le dispositif en 2025. La citadine se calait ainsi à un loyer de 135 euros par mois.

Il ne s'agit que des best-sellers car d'autres modèles existent ou ont pointé le bout de leur calandre entre les éditions et ils sont à surveiller. A l'instar du petit SUV électrique Kia EV2, fabriqué en Slovaquie et vendu depuis peu en France à partir de 27 000 euros.

Comment vous inscrire au leasing social ?

Allez-vous faire partie de la short-list des bénéficiaires du leasing social 2026 ? Maintenant que vous avez fait votre choix (ou presque parce que la liste sera très longue), vous devez savoir quelques éléments sur la sélection :

-votre revenu fiscal de référence (RFR) par part doit être inférieur ou égal à 16 300 euros,

-vous devez être un "gros rouleur", soit habiter à plus de 15 kilomètres de votre lieu de travail ou parcourir plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de votre activité professionnelle,

-votre contrat doit impérativement stipuler une location (LLD ou LOA) de 3 ans minimum, incluant au moins 12 000 kilomètres par an sans frais.

Nos conseils : préparez votre dossier avec votre concessionnaire avant l'ouverture des candidatures. C'est lui qui s'occupe de faire la demande pour vous. Il faudra être le premier à dégainer votre offre, car les premiers arrivés seront les premiers servis. Vous devez par exemple transmettre votre dernier avis d'imposition, votre justificatif de domicile ou encore une attestation employeur. Ne restez pas bloqué sur un seul modèle car si votre premier choix est en rupture, soyez prêt à basculer sur un autre afin de ne pas rater le coche.