En bref Van aménagé 4 places assises 4 couchages 18ch diesel 64 790 euros

Le design est très souvent un élément secondaire au rayon utilitaire. Force et courage donc aux professionnels du dessin qui tentent de donner une forme agréable à des camionnettes dont la fonction réclame une habitabilité, ou une logeabilité, maximum.

Ce sort pas toujours enviable est évidemment le même lorsque ces utilitaires sont aménagés en vans. Alors il convient de saluer l’effort de Citroën qui lance une série spéciale de son Holidays malicieusement baptisé « Type Holidays », histoire de rappeler le Citroën Type H qui a sévi pendant 34 ans dans les rangs des artisans et des épiciers ambulants.

Pour autant, les Chevrons ne sont pas allés aussi loin que l’italien Caselani qui a remodelé toute la face avant et le profil de l’engin il y a trois ans, toujours dans l’esprit Tube. Citroën s’est contenté de greffer et de coller des bandes plastiques sur le côté, histoire de rappeler les paniers à salade des années 50 et leur profil de tôle ondulée.

Des stickers pour la nostalgie

L’effet est plutôt heureux, et fluidifie quelque peu un SpaceTourer aux lignes banales, mais pas suffisamment pour reprendre en main cet engin après le premier essai que nous en avions réalisé, car passé l’effet de surprise auprès des voisins de camping, l’effet s’estompe assez rapidement.

La vraie nouveauté, sur le Type Holidays comme sur les autres vans aménagés et utilitaires Citroën sur la même base, se cache sous le capot, puisque le bon vieux bloc 2l HDi disponible en 144 ch et 177ch, tire sa révérence. À sa place, on retrouve un bloc, toujours diesel, de 2.2l d’origine Fiat disponible en 150 (370 Nm) et 180 ch et 400 Nm. C’est ce dernier qui propulse le Type Holidays

Mais avant d’en prendre le volant, glissons-nous aux places arrière. Côté assise, la banquette pour deux est un peu étroite. En revanche, la longueur aux jambes est royale, et comme cette banquette est coulissante, elle s’adapte à la taille des bagages tout en garantissant suffisamment de place pour les passagers.

Évidemment, l’ensemble tenant dans moins de 5m (4,98m précisément), l'espace dévolu au mobilier est un poil limité. La partie cuisine accessible depuis l’intérieur, mais aussi de l’extérieur grâce à la deuxième porte coulissante côté conducteur, bénéficie bien d’un réchaud deux feux et d’un évier, mais la réserve d’eau (propre comme sale) ne dépasse pas 13 l répartis dans deux réservoirs. Côté frigo, là encore, pas question d’embarquer les courses de la semaine puisqu’il se contente de 16 l.

Pour dormir au rez-de-chaussée du van, il faut non seulement transformer la banquette en lit de 1,15m par 1,90m, mais il faut, de plus, rajouter deux extensions pour parvenir à la bonne dimension.

Un peu plus grand. (1,20 m x 1,95) le lit du toit relevable, est plus simple à déployer, puisqu’il suffit d’ouvrir (assez facilement) le toit en question. En revanche, pour y accéder, mieux vaut avoir pris quelques leçons d’alpinisme pour trouver les bons appuis, grimper jusqu’au sommet et enfin se coucher.

En revanche, Citroën et son aménageur, le slovène Bravia, n’ont pas négligé un aspect primordial de la vanlife : il s’agit avant tout d’un loisir d’extérieur. Aussi, outre la cuisine amovible, et la table qui se déplie dans le van comme au-dehors, la marque a prévu une douchette accessible par le hayon. Une réserve d’eau spécifique à cette dernière contient 25 l, suffisante pour se débarbouiller, mais un peu légère pour une toilette complète.

Les toilettes chimiques sont également de série. En revanche, aucune toile, ni paravent, ne sont prévus pour ces opérations plutôt intimes. On est donc prié de s’offrir une tente douche - toilettes, vendue entre 25 et 60 euros dans les magasins et sur les sites spécialisés.

On la rangera dans la soute plutôt logeable pour un véhicule de cette (petite) taille. Tout comme les rangements, petits mais suffisants pour deux, à moins de vouloir trimbaler sa garde-robe au complet pour ses vacances en van.

Il est un autre point fort de ce Type Holidays, c’est son aisance sur la route., et l’aisance de son conducteur au volant. La position de conduite est parfaite, et l’écran numérique de 10 pouces qui se trouve devant lui, livre toutes les informations indispensables. En revanche, la dalle centrale, de 10 pouces là aussi, est perfectible, ne serait-ce que par le manque d’accessibilité des réglages permettant de couper les ADAS, obligeant les occupants à s’arrêter pour explorer les menus à chaque démarrage.

En revanche, ce van, plus que nombre de ses rivaux, s’offre un comportement de monospace. Dans ce domaine, seul le Volkswagen California lui tient la dragée haute. Le Citroën, malgré ses 2,3 t, paraît léger et particulièrement à l’aise sur tous les parcours, même en ville grâce à sa taille réduite. La position de conduite est elle aussi loin de celle du camionneur.

Reste un domaine ou le van VW se démarque : c’est l’insonorisation. Dans le Citroën, si les bruits de mobilier sont bien contenus, il n’en va pas de même pour les turbulences phoniques du toit relevable qui se fait remarquer, tout fermé qu’il soit.

Une consommation de berline

On se consolera grâce au nouveau moteur, même si ce ne sont pas tant les 3 petits chevaux de gagnés par rapport à son ancêtre que les performances intrinsèques de ce bloc de 180 ch qui lui permettent d’être ainsi à l’aise. En plus, non content d’être (un tout petit peu) plus puissant que le moteur qu’il remplace, ce 2.2 l émet dix grammes de C02 en moins au km, ce qui ne l’empêche pas d’annoncer 198 g/km. De quoi l’affubler du super malus de 80 000 euros, sauf qu’il en est totalement exempté, puisqu’homologué VASP, comme tout bon camping-car qui se respecte.

Reste que dans cet océan de félicité, il y a un hic qui s’appelle EAT8. La boîte auto n’est pas la plus réactive qui soit et déclenche trop tôt lors des montées en régime, et trop tard lorsqu’on souhaiterait qu’elle rétrograde. On lui pardonne cette trop grande sagesse, car elle est calibrée pour l’économie et le gros engin affiche des consommations d’une berline avec des mesures moyennes à 7,9l entre ville, campagne et autoroute. Rare avec une telle masse et une ligne effilée comme un coffre-fort.