Citroen Type Holidays (2023) : concurrent rétro du Volkswagen California

Il y a quelques heures, Volkswagen dévoilait à Dusseldorf son nouveau California dans une version concept-car. Quelques jours plus tôt, Ford levait le rideau sur son la nouvelle mouture du Nugget, concurrent direct du California. Cette fois, c’est Citroën qui ose un van aménagé pour le camping encore plus audacieux avec le Type Holidays également montré à Düsseldorf, un modèle dont le style rétro (qu’on doit à la maison Caselani) évoque le vieux Citroën Type H de 1948 et bénéficie d’un équipement intérieur très complet pour les explorations.

Visuellement, on retrouve tout ce qui fait le charme et l’originalité des kits carrosserie que propose Caselani depuis 2017 pour le Jumper puis le Jumpy / Spacetourer. C’est le Citroën Spacetourer qui sert de base au Type Holidays, avec des codes stylistiques très proches de ceux du Jumper revu par Caselani et un extérieur identique à celui du Caselani HG (déjà un Spacetourer remodelé par la société italienne).

Mais contrairement au Caselani HG Camper Van, une autre version « camping » du Spacetourer recarrossé par Caselani, ce Type Holidays officiellement présenté par Citroën bénéficie d’un intérieur aménagé par la société slovène Bravia Mobil. Le véhicule possède des sièges avant pivotant à 180 degrés, une banquette arrière transformable en couchette, une autre couchette logée dans le toit relevable mais aussi un coin cuisine complet avec évier, réfrigérateur et dispositif de cuisson. Il y a également une table pliable et un chauffage stationnaire Webasto pour les nuits froides.

Un prix de base probablement élevé

Comme le Volkswagen California affiché à près de 65 000€ en premier prix pour l’ancien modèle (et probablement plus pour le prochain), ce Citroën Type Holidays ne sera fatalement pas donné. Dans sa version utilitaire fourgonette, le Caselani HG se négociait sous les 38 000€ mais la version Camper Van exposée au dernier salon de Paris coûtait tout de même 71 400€. Le prix du Type Holidays, dont la commercialisation démarrera « prochainement » dans le réseau Citroën, devrait se situer vers ce niveau. Le constructeur aux chevrons prépare aussi un Spacetourer « Holidays » qui sera sans doute un peu moins cher que le Type Holidays au look rétro.