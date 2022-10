Une 2CV fourgonnette néo-rétro au Mondial !

Les utilitaires modernes ne vous attirent pas mais vous n'osez pas acheter un modèle ancien par crainte de ne pouvoir supporter son inconfort et ses sautes d'humeur ? Le constructeur Caselani a des solutions. Et après une réinterprétation moderne du Type H sur base de Jumper et Jumpy, le magicien italien présente un Berlingo Van habillé en 2CV Fourgonnette.

La recette est la même que pour les grands frères : des parois ondulées sur les flancs, une face avant proéminente avec de gros yeux ronds et une calandre chromée à la verticale, de mini-enjoliveurs au centre de roues en acier couleur ivoire, et le tour est joué. Le sorcier carrossier va même jusqu'à reproduire le pavillon en dôme du modèle originel.

Et il est possible, bien sûr, de choisir des teintes typiques des Citroën des Trente Glorieuses, comme ce gris mat dont l'aspect rappelle la seule et unique couleur proposée au lancement de la célèbre "deudeuche" utilitaire. Ça a l'air simple, comme ça, mais ça ne l'est évidemment pas ! Le plus étonnant reste la qualité du travail effectué, avec des panneaux rigoureusement ajustés et une peinture bien appliquée.

La proposition est d'autant plus intéressante que le Berlingo qui sert de base est un utilitaire accompli, à la fois spacieux dans le compartiment de charge, maniable, confortable, doux à l'usage et doté de moteurs diesels alertes et sobres, quoiqu’un peu bruyant à l'accélération. Encore faut-il en avoir les moyens, le modèle BlueHDi 100 présenté ici atteignant 42 000 € H.T., contre 24 000 € H.T. environ pour le Berlingo originel équipé de la même manière.

Cela dit, le capital sympathie provoqué vaut l'investissement pour de nombreux professionnels. D'ailleurs, il faudra être patient au moment de passer commande, car le succès rencontré par les modèles Caselani (ainsi nommés sur la carte grise, et non pas Citroën) a en contrepartie des délais de livraison de 14 à 16 mois, selon l'importateur Méhari Evasion ici présent au Mondial. Quand on aime…