Volkswagen California Concept (2023) : le Graal des campeurs passe à l'hybride

Alors que la mode des vans aménagés bat toujours son plein, la star du marché se prépare à faire peau neuve. Basé sur le Transporter et affiché au prix de base de 64 900€, le modèle actuel toujours disponible au catalogue sera bientôt remplacé par une mouture extrapolée du récent Multivan hybride rechargeable. Pour l’instant, l’idée de proposer une version California de l’ID.Buzz électrique a été écartée pour des raisons de masse notamment.

Dévoilé à l’occasion du salon de Düsseldorf, le Volkswagen California Concept donne un aperçu très précis de ce que sera le nouveau Volkswagen California de série. Comme les précédentes versions, il reçoit un intérieur entièrement aménagé pour la vie dans la nature avec la présence de deux sièges individuels en plus du siège conducteur et du passager, qui peuvent se retourner à 180 degrés afin d’aménager un vrai petit salon.

Il y a un évier sur la partie gauche de ce salon avec une cuisinière et des plaques à induction, des rangements et une table qui peut se déployer entre les deux duos de sièges, mais aussi une couchette pour deux personnes à installer une fois les sièges arrière rabattus. Il y a également un toit relevable d’une hauteur de près de deux mètres, ainsi qu’une grande tablette tactile à l’arrière pour piloter toutes les commandes liées aux fonctions de l’intérieur du véhicule (qui peut se transformer en télévision). Bien pensé et très technologique, cet intérieur aménagé va faire rêver les amateurs d’aventure aimant aussi le luxe.

Un prix de base au-dessus des 70 000€ ?

Attention, la version de série du nouveau California ne sera certainement pas donnée. Le California actuel démarre à 64 900€ à son niveau d’équipement le plus bas et le Multivan hybride rechargeable normal (avec son bloc de 218 chevaux qui sera vraisemblablement repris dans le futur California) à 65 820€. La combinaison de l’aménagement California et de la base du Multivan hybride rechargeable pourrait donc approcher ou dépasser la barre des 70 000€. Il pourrait cependant être moins cher à condition de proposer également la version TDI diesel de base du Multivan, tout en échappant au malus écologique grâce à son homologation VASP. Le California de série sera lancé en 2024.