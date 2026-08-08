Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

4. Les notes du Citroën Type Holidays
Le Citroën Type Holidays dans sa version Max Pack est évalué dans la catégorie des vans aménagés qui comprend notamment :
- Le Renault Trafic SpaceNomad DCI 170 ch à 71 500 euros
- Le Volkswagen California TDI 150 à 84 950 euros
- Le Ford Nugget 170 ch à 71 988 euros.
|Citroen Type Holidays 180 ch EAT8
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13 /20
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