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Essai

Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

44  

4. Les notes du Citroën Type Holidays

 

Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

Le Citroën Type Holidays dans sa version Max Pack est évalué dans la catégorie des vans aménagés qui comprend notamment :

- Le Renault Trafic SpaceNomad DCI 170 ch à 71 500 euros

- Le Volkswagen California  TDI 150 à 84 950 euros

- Le Ford Nugget 170 ch à 71 988 euros.

Citroen Type Holidays 180 ch EAT8
Budget
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sur la route
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Note globale : 13 /20
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