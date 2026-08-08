Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

Le Citroën Type Holidays dans sa version Max Pack est évalué dans la catégorie des vans aménagés qui comprend notamment :

- Le Renault Trafic SpaceNomad DCI 170 ch à 71 500 euros

- Le Volkswagen California TDI 150 à 84 950 euros

- Le Ford Nugget 170 ch à 71 988 euros.