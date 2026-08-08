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Essai

Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

44  

2. L'équipement du Citroën Type Holidays : all inclusive

 

Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

Réputé comme étant le van aménagé le moins cher du marché lors de son lancement en 2024, puisqu’il s’affichait à 53 490 euros, le Holidays a été victime de la même inflation que ces rivaux. Mais dans cette configuration « Type H » la plus puissante et automatiquement affublé du Pack Max il s’affiche à 64 790 euros.

Deux options seulement, dont l'une est plutôt mesquine

C’est certes cher, mais à ce tarif, difficile de faire plus complet. Il dispose de tout et du reste et les deux seules options possibles sont le crochet d’attelage et la roue de secours. Un supplément réclamée pour cette dernière qui témoigne cependant d’une certaine radinerie.

Même le (petit) panneau solaire juché sur le toit relevable est de série, tout comme la douchette, et la table amovible. Ne manque à l’appel qu’un chauffe-eau, alors que le chauffage, qui fonctionne au gazole, est inclu. 

Equipements et options

Version : (2) HOLIDAYS 2.2 DIESEL 180 BOITE AUTOMATIQUE

Equipements de sécurité

  • Projecteurs antibrouillard

  • Régulateur-limiteur de vitesse

  • ABS, AFU, ASR et ESP avec aide au démarrage en pente

  • Allumage automatique des feux de croisement et des essuie-vitres AV

  • Airbags frontaux et latéraux AV tête-thorax (conducteur et passager)

  • Commandes au volant du système audio et du régulateur-limiteur de vitesse

  • Boitier télématique (appel d&#039;urgence et d&#039;assistance géolocalisés + offres de services connectés)

  • Meuble de cuisine intérieur avec réfrigérateur (16 litres), réchaud à gaz 2 feux avec allumage

  • Projecteurs full LED avec feux diurnes à LED intégrés

  • Contrôle de Traction

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Sièges AV chauffants

  • Sièges AV pivotants

  • Verrouillage centralisé

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

  • Lève-vitres AV électriques et séquentiels

  • Vitres latérales fixes rangs 2 et 3 et lunette AR surteintées

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Allumage automatique des feux de croisement et des essuie-vitres AV

  • Tablette aviation au dos des sièges AV

  • Aide au stationnement AR

  • 2 prises USB-A + 1 prise USB-C dans l&#039;espace cabine

  • Climatisation additionnelle AR

  • Volant cuir chauffant

  • Hayon AR avec lunette AR chauffante et essuie-vitre

  • Commandes au volant du système audio et du régulateur-limiteur de vitesse

  • Baguettes latérales et coques de rétroviseurs extérieurs peintes Noir Perla Nera

  • Siège conducteur réglable en hauteur avec accoudoir et réglage lombaire

  • Radio DAB Bluetooth avec 8 HP, écran tactile 10&quot; HD couleur, Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Banquette/couchette 2 places (115x190cm) dans l&#039;espace cabine

  • Pare-brise feuilleté athermique

  • Siège passager individuel avec dossier rabattable et accoudoir

  • Frein de stationnement électrique

Esthétique / Carrosserie

  • Toit relevable à commande manuelle avec couchage panoramique (120cmx195cm)

  • Jantes tôle noires 17&quot; avec enjoliveur

Autres équipements

  • 2 portes latérales coulissantes

  • Détection de sous-gonflage indirecte

  • Jeu de clefs : 2 plips HF 3 boutons avec fonction sélectivité

  • Combiné numérique 10&quot; HD couleur

  • Eclairage LED d&#039;ambiance à intensité réglable

  • Prédisposition électrique pour attelage (faisceau AR interieur + connecteurs extérieurs (derrière

  • Table amovible (80x50cm)

  • Batterie auxiliaire (95Ah)

  • Revêtement de sol en moquette dans l&#039;espace conducteur et passager AV

  • Prise 12V dans la boîte à gants inférieure côté passager

  • Revêtement de sol en PVC dans l&#039;espace cabine

  • Boîte automatique 8 rapports

  • Service connecté &quot;Pack Connect One&quot; (inclus pendant 10 ans)

  • Service connecté &quot;Pack Connect Plus&quot; (inclus pendant 12 mois)

  • Kit de dépannage provisoire de pneumatiques (Compresseur 12V + Cartouche de produit de colmatage)

  • Prise d&#039;alimentation externe 230V

  • Pack Sécurité

Options disponibles

  • Peinture nacrée

     : 

    650 €

  • Peinture opaque

     : 

    0 €

  • Attelage col de cygne démontable sans outil (connecteur 13 voies)

     : 

    700 €

  • Roue de secours homogène (jante tôle noire)

     : 

    150 €

  • Garnissage tissu

     : 

    0 €

  • Jantes alliage 17" diamantées

     : 

    500 €

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