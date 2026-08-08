Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

Réputé comme étant le van aménagé le moins cher du marché lors de son lancement en 2024, puisqu’il s’affichait à 53 490 euros, le Holidays a été victime de la même inflation que ces rivaux. Mais dans cette configuration « Type H » la plus puissante et automatiquement affublé du Pack Max il s’affiche à 64 790 euros.

Deux options seulement, dont l'une est plutôt mesquine

C’est certes cher, mais à ce tarif, difficile de faire plus complet. Il dispose de tout et du reste et les deux seules options possibles sont le crochet d’attelage et la roue de secours. Un supplément réclamée pour cette dernière qui témoigne cependant d’une certaine radinerie.

Même le (petit) panneau solaire juché sur le toit relevable est de série, tout comme la douchette, et la table amovible. Ne manque à l’appel qu’un chauffe-eau, alors que le chauffage, qui fonctionne au gazole, est inclu.