Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

2. L'équipement du Citroën Type Holidays : all inclusive
Réputé comme étant le van aménagé le moins cher du marché lors de son lancement en 2024, puisqu’il s’affichait à 53 490 euros, le Holidays a été victime de la même inflation que ces rivaux. Mais dans cette configuration « Type H » la plus puissante et automatiquement affublé du Pack Max il s’affiche à 64 790 euros.
Deux options seulement, dont l'une est plutôt mesquine
C’est certes cher, mais à ce tarif, difficile de faire plus complet. Il dispose de tout et du reste et les deux seules options possibles sont le crochet d’attelage et la roue de secours. Un supplément réclamée pour cette dernière qui témoigne cependant d’une certaine radinerie.
Même le (petit) panneau solaire juché sur le toit relevable est de série, tout comme la douchette, et la table amovible. Ne manque à l’appel qu’un chauffe-eau, alors que le chauffage, qui fonctionne au gazole, est inclu.
Equipements et options
Version : (2) HOLIDAYS 2.2 DIESEL 180 BOITE AUTOMATIQUE
Equipements de sécurité
Projecteurs antibrouillard
Régulateur-limiteur de vitesse
ABS, AFU, ASR et ESP avec aide au démarrage en pente
Allumage automatique des feux de croisement et des essuie-vitres AV
Airbags frontaux et latéraux AV tête-thorax (conducteur et passager)
Commandes au volant du système audio et du régulateur-limiteur de vitesse
Boitier télématique (appel d'urgence et d'assistance géolocalisés + offres de services connectés)
Meuble de cuisine intérieur avec réfrigérateur (16 litres), réchaud à gaz 2 feux avec allumage
Projecteurs full LED avec feux diurnes à LED intégrés
Contrôle de Traction
Equipements de confort
Direction assistée
Sièges AV chauffants
Sièges AV pivotants
Verrouillage centralisé
Climatisation automatique bi-zone
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
Lève-vitres AV électriques et séquentiels
Vitres latérales fixes rangs 2 et 3 et lunette AR surteintées
Rétroviseur intérieur électrochrome
Allumage automatique des feux de croisement et des essuie-vitres AV
Tablette aviation au dos des sièges AV
Aide au stationnement AR
2 prises USB-A + 1 prise USB-C dans l'espace cabine
Climatisation additionnelle AR
Volant cuir chauffant
Hayon AR avec lunette AR chauffante et essuie-vitre
Commandes au volant du système audio et du régulateur-limiteur de vitesse
Baguettes latérales et coques de rétroviseurs extérieurs peintes Noir Perla Nera
Siège conducteur réglable en hauteur avec accoudoir et réglage lombaire
Radio DAB Bluetooth avec 8 HP, écran tactile 10" HD couleur, Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Banquette/couchette 2 places (115x190cm) dans l'espace cabine
Pare-brise feuilleté athermique
Siège passager individuel avec dossier rabattable et accoudoir
Frein de stationnement électrique
Esthétique / Carrosserie
Toit relevable à commande manuelle avec couchage panoramique (120cmx195cm)
Jantes tôle noires 17" avec enjoliveur
Autres équipements
2 portes latérales coulissantes
Détection de sous-gonflage indirecte
Jeu de clefs : 2 plips HF 3 boutons avec fonction sélectivité
Combiné numérique 10" HD couleur
Eclairage LED d'ambiance à intensité réglable
Prédisposition électrique pour attelage (faisceau AR interieur + connecteurs extérieurs (derrière
Table amovible (80x50cm)
Batterie auxiliaire (95Ah)
Revêtement de sol en moquette dans l'espace conducteur et passager AV
Prise 12V dans la boîte à gants inférieure côté passager
Revêtement de sol en PVC dans l'espace cabine
Boîte automatique 8 rapports
Service connecté "Pack Connect One" (inclus pendant 10 ans)
Service connecté "Pack Connect Plus" (inclus pendant 12 mois)
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques (Compresseur 12V + Cartouche de produit de colmatage)
Prise d'alimentation externe 230V
Pack Sécurité
Options disponibles
-
Peinture nacrée:
650 €
-
Peinture opaque:
0 €
-
Attelage col de cygne démontable sans outil (connecteur 13 voies):
700 €
-
Roue de secours homogène (jante tôle noire):
150 €
-
Garnissage tissu:
0 €
-
Jantes alliage 17" diamantées:
500 €
Photos (15)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération