Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

Il a diablement augmenté depuis son apparition il y a deux ans. Et pourtant, en y regardant d’un peu plus près, cette édition Type Holidays, qui n’est en réalité qu’une version haut de gamme du van Citroën, reste toujours la plus abordable de sa catégorie, même à 64. Car en face, la concurrence est soit moins bien motorisée et équipée lorsqu’elle parvient à s’aligner, soit elle est plus cher.

Il suffit de jeter un œil sur ses rivaux, en se contentant des vans directement vendus dans le réseau des marques La star des stars, le Volkswagen California ? Il s’affiche à 84 950 € en finition Ocean (haut de gamme) et en se contentant du TDi 150. Moins cher, le Renault Trafic SpaceNomad de 170 chs’affiche tout de même à 71 500 euros, peu ou prou le tarif du Ford Nugget de même puissance.

À retenir : dans la bonne moyenne

Bien sûr, on trouve des modèles dont la qualité perçue est bien meilleure, notamment du côté du Mercedes Marco Polo, mais ses tarifs dépassent les 90 000 euros. Mais ce Citroën Holidays dispose de tout l’équipement nécessaire, d’un moteur à la puissance largement suffisante, et à la sobriété assez bluffante. En plus, son mobilier costaud et bien conçu ne génère aucun bruit de quincaillerie. Malheureusement, le toit relevable produit des perturbations sonores que d’autres marques ont réussi à éviter.

Caradisiac a aimé

La sobriété du moteur 2.2 diesel de 180 ch

Le tarif face à la concurrence

La conduite plus typée monospace qu'utilitaire

Caradisiac n'a pas aimé

La boite EAT 8 au déclenchement hasardeux

Les bruits aérodynamiques du toit relevable

Les plastiques "utilitaires" de la planche de vord

Le Citroën Type Holidays n'est disponible qu'en une seule version à 64 790 euros, mais d'autres versions du van des chevrons existent.