Le nouveau Volkswagen California se la joue hippie chic

En bref Van 4 places 4 couchages 0 malus À partir de 67 900 euros

C’est l’histoire d’une chambre à coucher roulante qui remonte à 1951, à l'avènement du premier Volkswagen Combi, le T1, qui s’est rapidement vu affublé d’un lit et d’un coin popote, grâce à la complicité du spécialiste du genre : Westfalia. Mais le van s’est vraiment pris au sérieux en 1988 lorsque le California est né, et lorsque Volkswagen a équipé la troisième génération de son Transporter. 36 ans et quatre générations plus tard, le T7 débarque, et on est loin de la camionnette spartiate des débuts.

Les babas qui ont pris la route de Katmandou en Combi dans les années 70-80 ont vieilli, leurs lombaires réclament du confort et ils ne veulent plus dormir à la dure en se réchauffant une boite de conserve sur un bleuet Butagaz. Ça tombe bien : leur banquier leur fait désormais confiance et ils peuvent s’offrir la vanlife de luxe. Ce que Volkswagen a parfaitement compris depuis plusieurs générations de California et la dernière ne déroge pas à cette règle de l’embourgeoisement.

Plus de 2,8 tonnes sur la balance

La base est connue : il s’agit de la version Multivan du T7, avec ses innovations stylistiques, comme cette calandre qui reluque du côté de l’IDBuzz, sans pour autant en atteindre la mignonnerie. Mais en vidant le gros utilitaire - monospace de ses sièges, en l’affublant de meubles, d’une cuisine, d’un lit au rez de chaussée et d’un toit relevable au premier étage qui forme une seconde chambre, il s’est dramatiquement mis à grossir pour atteindre 2,85 tonnes, au lieu des déjà lourds 2,23 tonnes du Multivan.

Si l’arrière de l’habitacle est totalement différent de la version Multivan, la partie avant est similaire, et c’est heureux. Car on y retrouve la même qualité de fabrication et les mêmes équipements. De précieuses boites à gants ornent la planche de bord, ainsi que deux écrans, l’un, central, de 10,25 pouces, et l’autre, face au conducteur de 10 pouces. Et là, on se dit que l’on s’est trompé de monture et que l’on est à bord d’une Golf 8 de la même marque. D’autant que la qualité des sièges, leurs réglages, innombrables, et le volant, réglable dans les deux sens permettent aux basketteurs comme aux jockeys de trouver leurs marques. On n’a qu’une envie : rouler pour savoir si ce très agréable accueil tient ses promesses.

Mais avant de démarrer, il s’agit d’inspecter l’arrière du California, car après tout, si l’on s’est déplacé jusqu’en Slovénie pour effectuer un roadtrip de trois jours à bord de ce nouveau van, c’est aussi et surtout pour jauger des qualités de la partie habitable. Et c’est là que l’un des atouts du T7 prend toute sa saveur. Car pour la première fois, ce modèle bénéficie de deux portes coulissantes à l’arrière. ca tombe bien puisque la vanlife est avant tout une activité de plein air, puisque l’on a rapidement tendance à se marcher sur les pieds à bord de ce mini-studio.

Alors, on ouvre en grand, et électriquement, les deux ouvrants pour profiter du bon air. Le soleil cogne ? Pas de souci, sur le côté, un store se déplie facilement, du moins après un certain entraînement. La partie cuisine, avec son évier, son frigo et son réchaud sont eux aussi accessible depuis l’extérieur. Pratique.

Le dîner avalé, la guitare rangée, le feu de bois éteint, puisqu’on n’a pas oublié que le California est l’affaire des hippies qui ont réussi, il ne reste plus qu’à aller se coucher. Deux solutions s’offrent au vanlifer. En dépliant les deux sièges arrière, l’on obtient un lit pour deux personnes. Ou plutôt un lit pour deux amoureux qui dormiront collé serrés, puisqu’il ne dépasse pas 1,06 m de large. Besoin de plus d’espace ? Pas de souci. Un appui sur un bouton de la planche de bord et le toit relevable se déplie en une trentaine de secondes.

On y accède avec quelques contorsions en grimpant sur les sièges avant et après une savante contorsion du bassin, on découvre un lit immense, du moins en longueur, puisqu’il atteint 2,04m. Mais s’il est un tout petit peu plus large que celui du bas, sa largeur ne dépasse pas 1,13 m. On n’est pas au pays du king-size et même très amoureux, il vaut mieux faire chambre à part. Quant au départ en vacances à quatre adultes, puisque le California est homologué pour tant de monde, mieux vaut prévoir des couchages de secours.

Du mobilier de qualité, et parfaitement arrimé

C’est donc à deux que l’on appréciera le mieux les qualités de ce van, et notamment l’excellente finition du mobilier, qui permet de ranger ses petites affaires pour un voyage au long cours. Outre les meubles de cuisine et les casiers qui permettent de stocker pas mal de matériel, une table et deux chaises pliantes sont habilement rangés dans le coffre et le hayon. Une douchette permettant d’user des 28l de la (petite) réserve d’eau est également accessible à l’arrière de l’engin. À réserver aux jours de canicule, puisqu’il est impossible de chauffer l’eau, et aux bivouacs en solitaire puisque le volontaire pour la douche est visible par tous.

Reste qu’au-delà de cette douche qui ne servira qu’à se débarrasser du sable qui encombre l'estivant après la plage, ce California sait ce que confort veut dire à l’étape, grâce notamment à son tableau de bord qui commande la clim et la lumière en usant la batterie auxiliaire ou en se branchant sur une prise 230v dans un camping. On peut donc y séjourner en hiver comme en été. Mais qui dit van, dit aussi un engin pratique sur la route, contrairement aux gros fourgons et aux camping-cars plus habitables mais beaucoup moins maniables. Est-ce le cas de ce California T7 ? Suivez le guide.