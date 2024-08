Le nouveau Volkswagen California se la joue hippie chic

La concurrence

Avant, il était seul au monde et régnait en maître sur la vanlife. Mais c'était avant le Covid et l'explosion des ventes de ce type de petit fourgon aménagé. Aujourd'hui, toutes les marques s'en mêlent, comme Renault et son SpaceNomad, Ford et son Transit Custom Nugget et même Ctroën et son Holllidays ou Mercedes et son Marco Polo.

Les tarifs des trois premiers sont un peu moins élevés que ceux de Volkswagen. Ainsi, le Renault débute à 61 900 euros, avec un moteur DCI de 150 ch lui aussi. Mais sa boîte est manuelle. Le Citroën Hollidays est, quant à lui, bien moins cher, à 53 490 euros, alors que le Ford s'affiche à 68 395 euros.

Enfin, prremium oblige, Mercedes se distingue en affichant un tarif de 92 774 euros pour son nouveau Marco Polo, mais il dispose d'un moteur de 163 ch.

Le bilan global

Les vans remportent les suffrages par rapport aux gros fourgons et aux camping-cars en raison de leur maniabilité. Dans le cas de ce California, pour une fois, l'argument est une vérité. Maniable en ville comme sur les routes de campagne et l'autoroute, il est à l'aise partout. En plus, sa partie habitable est pratique, confortable et solidement arrimée. Une polyvalence et des qualités qui ont un prix : plus de 80 000 euros pour un modèle parfaitement équipé. Décidément, la vanlife n'est pas à la portée des doux rêveurs fauchés. Et si ses tarifs se sont plus ou moins alignés sur ses concurrents, c'est au prix de quelques équipements manquant en entrée de gamme.

Caradisiac a aimé

La maniabilité

Le confort

Le silence

la qualité des aménagements

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs plus élevés que la concurrence

Le manque d'une motorisation plus puissante

Les tarifs