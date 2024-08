Le nouveau Volkswagen California se la joue hippie chic

Certes, le nouveau California est plutôt abordable (dans son genre) à 68 400 euros en finition d’entrée de gamme beach camper. Mais en fait, cette version ne dispose pas des mêmes éléments de mobilier que les modèles plus huppés. Pour la kitchenette, par exemple, il faudra se contenter d’un tiroir dans le coffre ou l’on retrouve l’évier et le réchaud. Il faudra aussi se passer de frigo et du chauffage stationnaire. Doudoune obligatoire pour y dormir en hiver.

Pour faire la cuisine à l’abri, et au chaud en hiver, il faut en passer par la finition Coast et rajouter 8 450 euros. Dans ce cas, la kitchenette est disposée à l’intérieur du van et non plus dans le coffre. Le frigo fait également son apparition. cette version qui offre aussi le très utile éclairage dans le toit relevable, qui reste manuel.

Enfin, la finition Ocean, celle de cet essai, offre, moyennant 7 150 euros de plus que le modèle Coast, des équipements plutôt liés à la conduite, telles que les ADAS, les feux Matrix led, les sièges électriques et chauffants ainsi que le système multimédia complet. Côté nuit, il inclut une prise 230V avec un branchement extérieur.