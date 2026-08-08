Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

5. La fiche technique du Citroën Type Holidays
Les chiffres clés
|Citroen Spacetourer (2) HOLIDAYS 2.2 DIESEL 180 BOITE AUTOMATIQUE
|Généralités
|Date de commercialisation
|01/10/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,98 m
|Largeur sans rétros
|2,01 m
|Hauteur
|1,99 m
|Empattement
|3,27 m
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|4
|Poids à vide
|2 290 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Diesel
|Puissance fiscale
|10 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes
|Cylindrée
|2 184 cm3
|Puissance
|180 ch
|Couple
|400 Nm à 1 500 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|8
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|170 km/h
|Volume du réservoir
|69 L
|Emissions de CO2
|199 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|70000
Photos (15)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération