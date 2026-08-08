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Citroen

Essai

Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

44  

5. La fiche technique du Citroën Type Holidays 

 

Vanlife : le Citroën Type Holidays sera-t-il le tube de l’été ?

Les chiffres clés

Citroen Spacetourer (2) HOLIDAYS 2.2 DIESEL 180 BOITE AUTOMATIQUE
Généralités  
Date de commercialisation 01/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,98 m
Largeur sans rétros 2,01 m
Hauteur 1,99 m
Empattement 3,27 m
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 4
Poids à vide 2 290 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Diesel
Puissance fiscale 10 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 2 184 cm3
Puissance 180 ch
Couple 400 Nm à 1 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Volume du réservoir 69 L
Emissions de CO2 199 g/km (wltp)
Bonus malus max 70000
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