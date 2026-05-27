Voici comment bénéficier des 50 euros de la nouvelle aide au carburant

Le nouveau dispositif prévu par le gouvernement pour donner une petite aide au carburant aux automobilistes français les plus touchés par l’augmentation des prix est officiellement en service.

Ce mercredi 27 mai 2026, il devient en effet possible en se connectant sur le site Impots. gouv de réaliser les démarches en ligne permettant de demander à l’État le versement d’une somme de 50€ sur son compte.

Un questionnaire, d’abord

Comme ça marche ? Il faut d’abord se rendre sur cette page pour remplir un questionnaire afin de vérifier son éligibilité à l’aide carburant. Le questionnaire en question pose les questions suivantes :

- Utilisez-vous un véhicule à des fins professionnelles (incluant les trajets domicile-travail) ?

- Effectuez-vous plus de 15 km par trajet entre votre domicile et votre lieu de travail, ou plus de 8 000 km par an dans le cadre de votre activité professionnelle (trajets domicile-travail inclus) ?



- Êtes-vous établi(e) et domicilié(e) fiscalement en France (métropolitaine, Mayotte, Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion) au titre de l’année 2024 ?

- Étiez-vous âgé(e) d’au moins 16 ans au 31 décembre 2024 ?

- Avez-vous déclaré, au titre des revenus 2024, un revenu d’activité ?

- Êtes-vous redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de 2024 ?

Toute réponse négative à ces questions (ou positive à la dernière) disqualifie d’office le demandeur.

Pour rester éligible, il faut aussi ne pas déclarer un revenu fiscal de référence par part supérieur à 16 880 euros (puis indiquer le nombre de parts). Ce qui impose de rester sous les 3 771 euros pour un couple avec un enfant et 4 525 euros pour un couple avec deux enfants. Une fois le questionnaire complété avec les « bonnes » réponses nécessaires, le site propose de cliquer sur un lien permettant de terminer la démarche.

Les 50€ sont versés dans les 10 jours

Comme mentionné sur le site des impôts, la somme est ensuite versée sur le compte en banque du demandeur « dans les dix jours ». Rappelons qu’on ne peut faire cette demande qu’une seule fois par véhicule et par personne. Ce formulaire restera en place pendant deux mois et d’après la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, 200 000 personnes s’étaient déjà connectées au simulateur en ligne déjà mis en place ces derniers jours.

Rappelons par ailleurs que ce dispositif fonctionne sur la base d’une déclaration sur l’honneur et que des contrôles pourront avoir lieu afin de détecter d’éventuelles fraudes.