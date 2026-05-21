Vous faites partie de ces automobilistes recherchant les stations-service les moins chères de la région pour faire le plein de carburant ? On vous comprend, les prix de l’énergie fossile pour automobile ayant augmenté dans des proportions vertigineuses depuis le mois de février.

En la matière, il existe évidemment de grosses disparités selon la situation géographique : vous aurez bien plus de mal à trouver du carburant à prix « raisonnable » en plein centre de Paris qu’en périphérie d’un petit village du centre de la France. Et comme le révèlent les journalistes du Parisien, il existe aussi des disparités géographiques notables entre l’Ouest du pays et les zones plus à l’Est pour une raison très différente.

A l’Ouest, les distributeurs cassent les prix

D’après les journalistes, il y a une différence qui atteint 18 centimes par litre de diesel en moyenne entre les stations de la façade Atlantique et celles de la région Parisienne.

« Du Finistère à la Charente-Maritime, le prix au litre reste sous les 2,10 euros alors que dans l’autre moitié de la France, on peut le payer jusqu’à 2,19 euros », est-il détaillé dans l’étude du Parisien. Pourquoi ? Pour une raison historique, liée aux différences d’implantation des réseaux de grande distribution alimentaire possédant des stations de carburant : plus enclines à pratiquer des tarifs agressifs afin d’attirer les automobilistes dans leurs réseaux pour qu’ils viennent ensuite faire des courses alimentaires, ces enseignes (E.Leclerc, Système U, Intermarché) sont sur-représentées dans la région Ouest.

Pas chez tous les distributeurs

Dans l’Ouest, les distributeurs de carburant concurrents sont depuis longtemps obligés de s’aligner sur les prix des pompes de ces enseignes alimentaires pour rester concurrentielles. Mais comme le précisent les journalistes du Parisien, cette différence territoriale des prix est moins importante chez des réseaux comme ceux de Total Energies et à moyen terme, ces écarts constatés pourraient se réduire.