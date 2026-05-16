Vous avez envie de vous acheter une voiture électrique neuve avant les vacances d'été ? N'oubliez pas de faire valoir votre droit au coup de pouce de l'État. Vous savez ce fameux bonus écologique, basé sur les primes Certificats d’économies d’énergie (CEE) pouvant aller jusqu'à 9 000 euros (avec surbonus batterie européenne) selon les constructeurs et vos revenus.

A ne pas négliger donc, surtout si votre modèle de prédilection vient d'intégrer la liste des véhicules électriques éligibles ayant atteint le score environnemental minimal (le fameux éco-score), que le gouvernement met à jour depuis le 15 décembre 2023.

Un SUV urbain électrique accessible

Alors ça tombe bien cette liste vient de s'élargir avec des nouveautés via un arrêté ministériel publié le 14 mai : on compte de nouvelles versions de la Cupra Born, du Ford E-Tourneo Courier, de la Tesla Model Y et des Volkswagen ID.7. Mais il y a l'entrée officielle d'un modèle inédit, le Kia EV2. Grand rival de la Renault R4 E-Tech, ce SUV urbain électrique sud-coréen répond au premier critère d'éligibilité, qui n'est autre que la fabrication en Europe, et dans son cas, il est bien produit en Slovaquie. Le modèle bénéfice aussi du bonus écologique en répondant à d'autres exigences, comme le prix de vente dont le seuil maximum est calé à 47 000 euros hors option, et le poids, qui doit être inférieur à 2,4 tonnes.

Le Kia EV2 peut donc se montrer une bonne affaire, puisqu'il démarre à 26 670 euros hors fiscalité verte. A nos calculs. Pour honorer son lancement, le constructeur sud-coréen offre une remise de 2 000 euros pour la version petite batterie et de 1 500 euro pour la plus grosse, en plus du bonus écologique. Ce qui place donc le prix de départ à moins de 20 000 euros si vous obtenez le coup de pouce maximal de 6 100 euros comme le mentionne Kia sur son site internet.

Et en cadeau, le surbonus batterie peut s'appliquer uniquement pour la version Autonomie Longue, qui atteint 8 100 euros. De quoi faire peur, non seulement à la R4, mais aussi aux Citroën e-C3 ou Fiat Grande Panda, d'autant que le rapport qualité/prix/prestation du Kia EV2 se montre très correct (dotation de l'équipement riche dès l'entrée de gamme). L'autonomie unique de 440 km WLTP demeure aussi l'un des atouts dans le segment.

Retrouvez ici notre essai du Kia EV2