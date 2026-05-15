La Volkswagen ID. Polo GTI a l’Alpine A290 dans sa ligne de mire.

Jusqu’à aujourd’hui, les modèles les plus sportifs de gamme électrique de chez Volkswagen se dénommaient GTX. Cette époque est désormais révolue puisqu’ils porteront le nom de GTI. Le label historique de Volkswagen fait donc ses débuts sur l’électrique. Un changement qui correspond aussi à la nouvelle politique de Volkswagen de se réapproprier les valeurs historiques de la marque.

Et rien de tel que le 50ᵉ anniversaire de la première GTI à savoir la Golf GTI, pour ouvrir cette nouvelle ère. Bien évidemment, cette ID. Polo GTi reprend les grandes lignes de l’ID. Polo révélée il y a quelques semaines. Comme nous le disions précédemment, Volkswagen revient à un design beaucoup plus naturel et proche des anciennes générations de Polo thermiques.

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Naturellement, cette ID Polo GTi bénéficie de quelques particularités esthétiques qui se remarquent immédiatement avec notamment la teinte rouge caractéristique, mais aussi le liséré rouge, qui est le signe d’appartenance de la voiture à la famille des GTI, et bien sûr le logo GTi qu’on retrouve sur la calandre, les bas de portières arrière ou au centre du hayon. Les boucliers avant et arrière sont exclusifs également avec des feux de jours verticaux et une partie inférieure en plastique noir brut.

On retrouve ce traitement à l’arrière avec une sorte de diffuseur. À cela s’ajoute aussi d’autres détails exclusifs comme les jantes 19 pouces au dessin spécifique ou les projecteurs Matrix LED de série ici.

Même tendance dans l’habitacle, avec une présentation intérieure quasi identique à celle de lD.Polo normale avec notamment une instrumentation numérique sans casquette mesurant 10,25 pouces et un écran multimédia de 12,9 pouces. La planche de bord est parcourue par un bandeau rouge, mais la grosse différence provient d’un bouton « GTI » apposé sur le volant. Une simple pression dessus et l’ID.Polo GTi se met dans son mode le plus radical puisque toutes les aides électroniques enclenchent le mode « Sport » ou même se déconnectent. Des palettes font aussi leur apparition afin de régler les niveaux de régénération. L’instrumentation et de l’écran multimédia bénéficient également d’affichages spécifiques avec quelques éléments de télémétrie. Des sièges sport font aussi leur apparition et ils sont recouverts d’une sellerie faisant référence à celle des premières GTI. Les sièges revêtent pour leur part une sellerie spécifique, déjà vue sur d'autres modèles GTI thermiques. Pas de changement en revanche pour les aspects pratiques que ce soit le volume de chargement ou l'habitabilité arrière, deux points forts de cette ID. Polo.

Mais le plus important sur une GTi, ce sont les performances. Attention, on ne parle pas ici de moteur thermique, mais bel et bien d’électrique. Celui de l’ID. Polo développe 226 ch et il abat le 0 à 100 km/h en 6,8 s pour une vitesse maximale de 175 km/h. Des caractéristiques proches d’une Alpine A290 avec 220 ch et identique à une Cupra Raval VZ. En revanche, une Lancia Ypsilon HF est plus puissante avec 260 ch et il en sera de même de la future Peugeot e-208 GTI. L’ensemble est alimenté par une batterie de 52 kWh autorisant une autonomie de 424 km. La puissance de recharge est de 105 kW, de quoi passer de 10 à 80 % de la batterie de 24 min. Enfin, pour que le comportement soit à la hauteur du blason, Volkswagen a décidé de mettre le paquet avec la présence de série de suspensions adaptatives, mais également d’un différentiel à glissement limité, ce qui est rare sur le segment, comme nous l’avons noté lors de l’essai du Cupra Raval VZ.

Sur le papier, l’ID. Polo GTi a tout pour séduire avec des lignes évocatrices, une présentation intérieure soignée et certains équipements dignes d’une vraie GTI. Il ne reste plus qu’à voir ce qu’elle donne maintenant sur la piste. Pour cela, il faudra se montrer patient puisqu’elle débarquera en 2027.