Canicule : les solutions pour éviter de suffoquer… et de se ruiner en carburant !

Cette semaine de fin mai est marquée par les températures élevées qui balayent notre pays, avec notamment douze départements placés en vigilance canicule. Malgré cela, le besoin de se déplacer persiste, et pour certains, la voiture reste le seul moyen.

Entre les surfaces vitrées et les éléments de carrosserie métalliques, la voiture emmagasine fortement la chaleur, si bien que la température dans l’habitacle peut aisément dépasser 50°. Avec des réflexes simples, il est possible de la réduire et de s’éviter la pénibilité d’un trajet.

La première chose à faire reste d’éviter de garer sa voiture au soleil tout en prenant soin de privilégier l’ombre au niveau de l’habitacle. Un capot au soleil ne posera pas de souci. N’hésitez pas à anticiper le mouvement du soleil pour que votre voiture y soit cachée le plus longtemps possible.

L’entrée de chaleur dans l’habitacle s’effectue principalement par le pare-brise dont l’effet s’apparente à celui d’une serre. Placer un pare-soleil dépliant à l’intérieur ou un carton à l’extérieur limitera sensiblement la montée de la température. De plus, vous ne risquerez pas de vous brûler les mains avec le volant ou le pommeau de levier de vitesse. Les pare-soleil de type chaussette pour les vitres latérales sont aussi un plus. A contrario, laisser les fenêtres ouvertes sur quelques petits centimètres ne permet pas de baisser véritablement la température.

Bien utiliser sa climatisation

Pour les propriétaires de voitures électriques, il est parfois possible de préconditionner la climatisation depuis son application avant de prendre le volant, idéal pour abaisser la température de l’habitacle.

Pour les autres, le réflexe premier est souvent de mettre la climatisation à fond dès qu’on rentre dans l’auto. Or, il est important d’évacuer en premier lieu la chaleur en ouvrant les portes et en effectuant de grands mouvements avec celles-ci. Rouler ensuite quelques minutes les fenêtres ouvertes pour continuer d’évacuer l’air brûlant.

Ce n’est qu’après cette étape qu’il convient de mettre en marche la climatisation, d’abord en activant le recyclage de l’air. Cela permet de refroidir plus efficacement l’habitacle. Pour mieux s’acclimater à la chaleur extérieure, il est préférable de couper la clim quelques minutes avant la fin de votre trajet.

Dernier point, la climatisation consomme de l’énergie. Si ce système est nettement moins énergivore que par le passé, elle a toutefois des conséquences sur votre consommation, d’autant plus si vous lui demandez une température basse. Au vu des prix à la pompe, il n’y a pas de petites économies.

La climatisation doit aussi être entretenue

Souvent oubliée, la climatisation est un système complexe qui nécessite un entretien. C’est pourquoi il est conseillé de la faire vérifier une fois par an en prenant soin de remplacer le filtre d’habitacle. Il est ensuite conseillé de nettoyer et de désinfecter le circuit avec un produit antibactérien tous les deux ans. Une recharge peut aussi être effectuée dans le même intervalle.

Plusieurs signes sont annonciateurs d’un problème comme des odeurs désagréables, de l’air pas suffisamment froid, de l’humidité dans l’habitacle, de la buée sur les vitres ou encore une surconsommation de carburant. Pour ce dernier point, la climatisation n’engendre plus une hausse sensible de la consommation comme c’était le cas il y a une vingtaine d’années.

Enfin, pour la bonne santé de cet équipement, elle doit être mise en route régulièrement (deux fois par mois) même en hiver. Elle devient même un allié à cette saison puisqu’elle permet de désembuer plus rapidement les vitres.