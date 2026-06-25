Peut-on rêver plus belle publicité pour le fameux « mode camping » de Tesla ? Cette fonction, de série sur les modèles de la gamme du constructeur américain, permet réellement de dormir dans son véhicule avec une programmation spécifique du système de chauffage régulant la température de l’intérieur pendant une longue durée lorsque la voiture est à l’arrêt. Pierre-Olivier Marie l’a d’ailleurs expérimenté personnellement en solo avec un Model Y, lequel peut accueillir jusqu’à deux personnes en rabattant la banquette arrière (surtout avec le matelas spécifiquement conçu par Tesla pour cela).

Tesla précise que ce mode camping consomme « environ 1 % de batterie par heure d’utilisation », même si cela variera en fonction de la température extérieure. Même avec environ 10 % de batterie utilisée pour une nuit, en tout cas, la facture reste plus que raisonnable puisqu’elle équivaut à quelques euros seulement d’électricité au prix domestique. Rappelons au passage que Tesla propose aussi un « dog mode » gardant la climatisation en marche et permettant de laisser un animal dans le véhicule.

Le refuge parfait pour la canicule ?

En pleine période de canicule, on voit se multiplier des publications sur les publications de clients de la marque Tesla à propos de ce mode « camping » : alors que les chaleurs extrêmes rendent difficiles les nuits à Paris, avec une température qui reste à quasiment 30 degrés au petit matin dans la capitale, certains n’hésiteraient pas à abandonner leur appartement surchauffé pour aller dormir dans la Tesla et profiter ainsi d’une climatisation silencieuse !

Certes, ces expériences semblent surtout rapportées par des utilisateurs de Tesla passionnés par la technologie des voitures électriques, qui sont aussi souvent des professionnels des médias : Ulrich Rozier de Numérama et Frandroid par exemple, ou encore un certain « Yohann en VE » Youtubeur spécialisé dans les voitures électriques qui poste le message suivant : « La vraie prouesse n’est pas le prix. C’est qu’une voiture puisse offrir le confort thermique d’un logement pendant toute une nuit », peut-on lire. Thomas Roullon de son côté, se présentant comme un amateur de véhicules électriques et d’énergies renouvelables, en est « à la centième nuit passée dans sa Tesla ». « Monwifi.com », autre internaute, se félicite de sa dernière nuit : « #Canicule en #Tesla Model Y, 9h30 de sommeil, sans clim mobile bruyante, record battu ;-) Routeur 4G #Tenda, 2 LEDs qu’il faudra couvrir au fond, lampe frontale, 22° dedans/32° dehors la nuit… ».

Est-ce légal ?

Mais au fait, a-t-on le droit de dormir dans sa voiture pour profiter d’une température plus douce lors des phases de canicules ? Oui, en théorie, mais cette pratique reste interdite dans de nombreuses villes françaises qui ont mis en place des arrêtés municipaux. C’est le cas de Paris, durement touchée par la canicule actuellement, ou encore de Lyon, Nice et la plupart des grandes villes du pays. Dans ce cas, dormir dans sa voiture peut vous exposer à une contravention de 1ère ou 2ème classe, avec à la clé une amende de 11 ou 35€.

Comme le rappellent les journalistes de Sud Ouest, cette pratique est également interdite dans les parcs nationaux et les zones naturelles protégées. Bref, dans la pratique il n’est pas possible de dormir dans sa voiture électrique partout en France et dans les grandes villes, il faut la plupart du temps pouvoir disposer d’un espace de stationnement privé.