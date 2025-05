La chute des ventes de Tesla n'en finit pas

Souvent, les ennuis volent en escadrille. Et ces temps-ci, Tesla subit la triple peine. Non seulement l’Américain est confronté au décollage trop lent des ventes de voitures électriques, mais, de plus, il se heurte au vide sidéral de son plan produit. Quant à son patron, Elon Musk, son action auprès de Donald Trump a tendance à braquer ses clients traditionnels, pas vraiment fans du duo.

Le résultat de cette accumulation d’ennuis se retrouve évidemment dans les cauchemardesques résultats des ventes, avec des chutes vertigineuses qui se répercutent de mois en mois, puisqu’en avril, elles ont carrément baissé de 52,6 % dans l’Union européenne. Des résultats qui, cumulés depuis le début de l’année, ne sont guère plus réjouissants, puisque la chute est de 46,1 %.

Un éloignement de la Maison blanche suffira-t-il ?

Il y a donc le feu à la maison Tesla et la décision de son patron, qui a déclaré vouloir prendre du recul par rapport à l’administration Trump, sans pour autant s’en désolidariser, est au moins le signe d’une prise de conscience. Elon Trump semble avoir compris qu’il doit plus souvent retourner à son bureau de CEO qu’à celui, plus ovale, de la Maison blanche.

Un retour au bercail suffira-t-il à redresser la barre ? Pas dans un premier temps en tout cas. En Europe, l’Américain s’est fait déborder par tous ses concurrents, qu’ils soient Allemands (Volkswagen, BMW), Français (Renault) et surtout chinois (Byd).

Surtout, le Model Y, qui a tardé à être renouvelé, a été dépassé par le tout nouveau Skoda Elroq qui est devenu l’électrique le plus vendu en Europe le mois dernier. Preuve qu’un modèle au juste prix et affublé d'une réputation moins sulfureuse constitue la meilleure manière de s’imposer.

Skoda devant Tesla

Mais dans cette bataille de l’électrique, l’autre ennemi est l’hybride rechargeable. Un domaine ou Tesla n’est pas présent. Alors son grand ennemi Byd en profite, comme d’autres marques chinoises. Le PHEV en général et chinois en particulier grignote des parts de marché, notamment en Espagne et en Allemagne. Et dans l’ensemble de l’Europe, ces modèles ont progressé de 59 % en une petite année. Pas très loin de la chute enregistrée par Tesla.