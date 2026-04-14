Le Nissan Qashqai hybride réduit encore sa consommation mais fiscalement, ça ne sert à rien
Le Nissan Qashqai hybride parvient encore à baisser sa consommation et ses émissions de CO2, se plaçant à l’abri du malus écologique français grâce à d’excellents chiffres officiels. Il devra juste composer avec un petit malus masse, hélas toujours présent.
142 g/km de CO2. Voilà le niveau d’émissions du Nissan Qashqai de base dans sa version essence de 140 chevaux à hybridation légère et boîte manuelle à six vitesses, taxée d’un malus écologique français 2026 de 2 544€.
Dans sa version hybride non rechargeable e-Power, en revanche, il échappait totalement à cette taxe avec seulement 102 g/km de CO2 revendiqués et une consommation mixte WLTP annoncée à 4,5 litres aux 100 kilomètres.
Ça baisse encore
Nissan France vient d’annoncer de nouvelles améliorations techniques pour ce Qashqai e-Power hybride. Sa puissance maximale reste à 205 chevaux et son groupe motopropulseur ne change pas, sachant qu’il avait déjà été modifié l’année dernière au niveau de son circuit d’électrification.
Mais il revendique désormais 98 g/km de CO2 et 4,3 litres aux 100 kilomètres de consommation mixte WLTP. Malheureusement, sa masse ne bouge pas : l’engin avoue toujours 1 637 kg sur la balance, ce qui l’expose à un malus masse 2026 français de 380€.
Une nouvelle finition, aussi
Le SUV familial japonais en profite aussi pour gagner un nouveau niveau de finition « Tekna Sport avec des pare‑chocs couleur carrosserie et des inserts noirs ainsi qu’une sellerie combinant cuir synthétique et suédine à l’intérieur ».
Rappelons que le Nissan Qashqai démarre actuellement 32 700€ (en version essence de 140 chevaux) avec une remise le plaçant à 29 000€. Sa version hybride de 205 chevaux, elle, est facturée 37 600€ en prix de base avec une remise à 34 000€.
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