Un SUV compact qui se montre confortable, sobre et bien équipé, c’est ce que nous proposons avec le guide d’achat du Nissan Qashqai restylé.

Motorisation micro-hybride

Mild-Hybrid 158 ch BVM6 – (X-Tronic)

Un seul moteur micro-hybridé de 158 ch pour le Nissan Qashqai restylé, mais deux propositions puisque ce moteur peut être associé à une boîte manuelle à six rapports ou une boîte auto à variation continue qui peut simuler le passage de sept rapports fictifs. Cela atténue la sensation d’un patinage lorsque l’on accélère avec une boîte CVT. Quant à la boîte manuelle elle agréable à utiliser, mais le dernier rapport est un peu trop long. Les soucis avec cette motorisation, c’est la consommation qui est un peu élevée et surtout le malus écologique qui pénalise durement ce type de moteur, qui avec plus de 140 g/km de CO2 se voit frapper d’une facture de plus de 1 500 € pouvant même aller jusqu’à 2 370 €.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV

Cylindrée : 1 332 cm3

Puissance : 158 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 260 Nm à 1 800 tr/mn – (270 Nm à 1 800 tr/mn)

Transmission : aux roues avant

Boîte de vitesses : Manuelle 6 vitesses - (Variation continue CVT 7 rapports)

Vitesse maxi : 196 km/h – (199 km/h)

0 à 100 km/h : 10,5 secondes – (9,2 secondes)

Capacité du réservoir : 55 litres

Consommation mixte : 6,3 l/100 km – (6,2 l/100 km)

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 142 à 146 g/km – (de 140 à 144 g/km)

Motorisation « full hybrid »

Hybrid e-Power Gen3 205 ch

L’an dernier, le Nissan Qashqai a vu sa motorisation full-hybrid être modifiée afin de voir sa consommation de carburant baisser, mais aussi de voir les rejets de CO2 s’atténuer. La technique reste la même puisque la motorisation thermique de 158 ch ne sert qu’à alimenter la batterie de 1,97 kWh pour que celle-ci expédie du courant à l’électromoteur de 205 ch qui entraîne les roues avant. Le résultat de cette mécanique e-Power est que celle-ci se montre encore plus silencieuse, devient plus sobre sur l’autoroute, permet une conduite coulée sur tous les types de terrain. De plus, elle s’avère réactive et dynamique lorsque l’on hausse le ton. Toutes ces améliorations apportées par Nissan à sa chaîne de traction hybride font de cette motorisation e-Power, l’une des motorisations hybrides les plus performantes, si ce n’est la plus performante dans cette catégorie des SUV compacts hybrides, comme on l’a constaté lors de notre comparatif. Pas de malus écologique pour cette motorisation qui sait rester vertueuse (consommations relevées lors de notre comparatif : 4,7 l/100 km en ville, 3,8 l/100 km sur route, 5,9 l/100 km sur autoroute) avec des rejets qui s’affichent au maximum à 101 g/km de CO2, en revanche un petit malus au poids augmentera le tarif de quelques centaines d’euros.

Fiche technique

Type moteur essence : 3 cylindres en ligne, turbo essence, PHEV

Cylindrée : 1 497 cm3

Puissance et couple thermique : 158 ch et 237 Nm

Puissance maximale (moteur électrique) : 205 ch

Couple (moteur électrique) : 330 Nm

Transmission : aux roues avant

Boîte de vitesses : auto 7 vitesses

Capacité de la batterie : 1,97 kWh

Vitesse maxi : 170 km/h

0 à 100 km/h : 7,9 secondes/7,6 secondes (en mode Sport)

Capacité du réservoir : 55 litres

Consommation mixte : 4,3 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 98 à 101 g/km