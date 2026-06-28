Un SUV compact qui se montre confortable, sobre et bien équipé, c’est ce que nous proposons avec le guide d’achat du Nissan Qashqai restylé.

Finition Acenta

Pour le restylage du Nissan Qashqai, la marque japonaise a mieux doté la finition d’entrée de gamme Acenta. Désormais celle-ci dispose de la climatisation automatique bi-zone et aussi d’un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. La finition Acenta s’équipe également d’une banquette rabattable 60/40, d’une caméra de recul et de radars de stationnement arrière. Au rayon du multimédia, le Qashqai est équipé d’un écran de 12,3 pouces avec NissanConnect et une connexion Android Auto et Apple CarPlay sans fil. On trouve aussi tout un tas d’aides à la conduite qui permettent d’assurer la sécurité du conducteur et de ses passagers.

Principaux équipements de série Finition Acenta

Accoudoir central avant

Alarme périmétrique

Banquette arrière rabattable 60/40

Cache-bagages amovible

Caméra de recul et radars de stationnement arrière

Climatisation automatique bi-zone

Combiné dʼinstrumentation digital 12,3 pouces

Coques des rétroviseurs extérieur noir brillant

Double port USB avant (USB-C) et prise 12V à l’avant et dans le coffre

Écran tactile 12,3 pouce avec NissanConnect et Android Auto/Apple CarPlay sans fil

Différentiel à glissement limité

Feux avant et arrière 100 % LED

Frein à main électrique avec fonction Autohold

Freinage d’urgence intelligent avec détection piétons, cyclistes et intersections, freinage d’urgence anticollision arrière, système d’alerte anticollision arrière intelligent avec détection des objets en mouvement, système d’alerte prédictif anticollision frontale, système d’alerte anticollision arrière intelligent avec détection des objets en mouvement, alerte et prévention de sortie de voie, système de surveillance des angles morts intelligent.

Kit de réparation de pneumatique

Pare-chocs avant et arrière noir mat

Poche aumônière au dos du siège passager

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur de vitesse intelligent avec ajustement aux limitations de vitesse sur commande

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables et dégivrants

Sélection du mode de conduite (ECO, STANDARD et SPORT)

Siège conducteur réglable en hauteur avec volant réglable en hauteur et en profondeur

Système audio avec radio numérique (DAB) avec 6 haut-parleurs

Système « Châssis Control » - Contrôle actif de la trajectoire et de l’assiette

Système d’ouverture et de démarrage sans clé « Intelligent Key » avec fonction de verrouillage/déverrouillage à l’approche du véhicule

Système mains libres Bluetooth

Technologie e-Pedal Step (sur e-POWER)

Finition N-Connecta

La finition N-Connecta du Nissan Qashqai se dote de nombreux nouveaux équipements, mais voit son tarif augmenter de 2 000 €. Une somme conséquente qui se justifie par l’apport de la technologie ProPilot Assist et Drive Assist qui permet une conduite semi-autonome de niveau 2. Le chargeur par induction pour les smartphones est aussi de la partie comme les barres de toit et le système Nissan AVM 3D - Vision Intelligente à 360°. Il s’agit d’un système d’aide au stationnement qui facilite les manoeuvres de stationnement en vous offrant une vision à 360°.

Principaux équipements de série N-Connecta (en plus de ceux d’Acenta)

Barres de toit

Chargeur à induction pour Smartphone 15W

Jantes alliage bi-ton 18 pouces

Nissan AVM 3D 8 points – vision intelligente à 360°

ProPILOT Assist (boite automatique & e-POWER) ou Drive Assist (boite manuelle. Technologie de conduite semi-autonome.

Sièges avant, volant, et pare-brise chauffants

Finition Tekna

Pour 2 800 € de plus, le Nissan Qashqai devient encore plus connecté avec les services Google intégrés à l’écran mutimédia dont un système de navigation performant. Les jantes alliage sont de 19 pouces et la sellerie change tandis que le hayon devient électrique. Malgré tout, la somme demandée est un peu élevée.

Principaux équipements de série Tekna (en plus de ceux de N-Connecta)

Eclairage d’ambiance personnalisable

Écran tactile 12,3 pouces avec NissanConnect et services Google

Hayon électrique avec ouverture mains libres

Jantes alliage 19 pouces noires

Sellerie en TEP

Siège conducteur avec réglages électriques 8 voies avec mémorisation des réglages via l’Intelligent Key (siège conducteur et rétroviseurs extérieurs)

Système de navigation NissanConnect avec services Google intégrés

Finition Tekna Sport

Par rapport à l’entrée de gamme Acenta, la finition Tekno Sport demande 6 500 € de plus pour une sellerie plus luxueuse et un affichage tête haute, tandis que la peinture se fait bi-ton (avec le toit peint en noir) et que les pare-chocs, mais aussi les bas de caisse adoptent la même teinte que la carrosserie.

Principaux équipements de série Tekna Sport (en plus de ceux de Tekna)

Affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8 pouces

Pare-chocs et bas de caisse couleur carrosserie avec inserts Noir

Peinture Bi-ton (toit noir)

Sellerie mi-TEP/Suedine

Finition Tekna +

Finition la plus haut de gamme, la finition Tekna + permet au Nissan Qashqai de se faire plus désirable avec en particulier un toit panoramique de série, mais le tarif de ce modèle s’envole et dépasse allègrement les 40 000 € avec la motorisation MHEV à boîte auto ainsi qu’avec la motorisation e-Power.

Principaux équipements de série Tekna + (en plus de ceux de Tekna Sport)

Feux de route intelligents matrix avec 12 faisceaux indépendants

Jantes alliage bi-ton 20 pouces

Sellerie en cuir matelassé avec inserts en Suedine

Siège passager avec réglages électriques

Système audio Bose Premium : 10 haut-parleurs et un caisson de basses Acoustimass

Toit panoramique