Un SUV compact qui se montre confortable, sobre et bien équipé, c’est ce que nous proposons avec le guide d’achat du Nissan Qashqai restylé.
3. Quelle finition choisir pour le SUV Nissan Qashqai restylé ?
On découvre une belle offre de finitions pour le Nissan Qashqai restylé qui dispose de cinq finitions toutes très bien dotées. La finition d’entrée de gamme est l’Acenta et cela se poursuit avec les quatre suivantes N-Connecta, Tekna, Tekna Sport et Tekna +. Entre l’Acenta et la Tekna +, il y a 8 800 € de différences. Qu’est ce qui justifie un tel écart et quelle est la finition la plus attractive ?
Finition Acenta
Pour le restylage du Nissan Qashqai, la marque japonaise a mieux doté la finition d’entrée de gamme Acenta. Désormais celle-ci dispose de la climatisation automatique bi-zone et aussi d’un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. La finition Acenta s’équipe également d’une banquette rabattable 60/40, d’une caméra de recul et de radars de stationnement arrière. Au rayon du multimédia, le Qashqai est équipé d’un écran de 12,3 pouces avec NissanConnect et une connexion Android Auto et Apple CarPlay sans fil. On trouve aussi tout un tas d’aides à la conduite qui permettent d’assurer la sécurité du conducteur et de ses passagers.
Principaux équipements de série Finition Acenta
- Accoudoir central avant
- Alarme périmétrique
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Cache-bagages amovible
- Caméra de recul et radars de stationnement arrière
- Climatisation automatique bi-zone
- Combiné dʼinstrumentation digital 12,3 pouces
- Coques des rétroviseurs extérieur noir brillant
- Double port USB avant (USB-C) et prise 12V à l’avant et dans le coffre
- Écran tactile 12,3 pouce avec NissanConnect et Android Auto/Apple CarPlay sans fil
- Différentiel à glissement limité
- Feux avant et arrière 100 % LED
- Frein à main électrique avec fonction Autohold
- Freinage d’urgence intelligent avec détection piétons, cyclistes et intersections, freinage d’urgence anticollision arrière, système d’alerte anticollision arrière intelligent avec détection des objets en mouvement, système d’alerte prédictif anticollision frontale, système d’alerte anticollision arrière intelligent avec détection des objets en mouvement, alerte et prévention de sortie de voie, système de surveillance des angles morts intelligent.
- Kit de réparation de pneumatique
- Pare-chocs avant et arrière noir mat
- Poche aumônière au dos du siège passager
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Régulateur de vitesse intelligent avec ajustement aux limitations de vitesse sur commande
- Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables et dégivrants
- Sélection du mode de conduite (ECO, STANDARD et SPORT)
- Siège conducteur réglable en hauteur avec volant réglable en hauteur et en profondeur
- Système audio avec radio numérique (DAB) avec 6 haut-parleurs
- Système « Châssis Control » - Contrôle actif de la trajectoire et de l’assiette
- Système d’ouverture et de démarrage sans clé « Intelligent Key » avec fonction de verrouillage/déverrouillage à l’approche du véhicule
- Système mains libres Bluetooth
- Technologie e-Pedal Step (sur e-POWER)
Finition N-Connecta
La finition N-Connecta du Nissan Qashqai se dote de nombreux nouveaux équipements, mais voit son tarif augmenter de 2 000 €. Une somme conséquente qui se justifie par l’apport de la technologie ProPilot Assist et Drive Assist qui permet une conduite semi-autonome de niveau 2. Le chargeur par induction pour les smartphones est aussi de la partie comme les barres de toit et le système Nissan AVM 3D - Vision Intelligente à 360°. Il s’agit d’un système d’aide au stationnement qui facilite les manoeuvres de stationnement en vous offrant une vision à 360°.
Principaux équipements de série N-Connecta (en plus de ceux d’Acenta)
- Barres de toit
- Chargeur à induction pour Smartphone 15W
- Jantes alliage bi-ton 18 pouces
- Nissan AVM 3D 8 points – vision intelligente à 360°
- ProPILOT Assist (boite automatique & e-POWER) ou Drive Assist (boite manuelle. Technologie de conduite semi-autonome.
- Sièges avant, volant, et pare-brise chauffants
Finition Tekna
Pour 2 800 € de plus, le Nissan Qashqai devient encore plus connecté avec les services Google intégrés à l’écran mutimédia dont un système de navigation performant. Les jantes alliage sont de 19 pouces et la sellerie change tandis que le hayon devient électrique. Malgré tout, la somme demandée est un peu élevée.
Principaux équipements de série Tekna (en plus de ceux de N-Connecta)
- Eclairage d’ambiance personnalisable
- Écran tactile 12,3 pouces avec NissanConnect et services Google
- Hayon électrique avec ouverture mains libres
- Jantes alliage 19 pouces noires
- Sellerie en TEP
- Siège conducteur avec réglages électriques 8 voies avec mémorisation des réglages via l’Intelligent Key (siège conducteur et rétroviseurs extérieurs)
- Système de navigation NissanConnect avec services Google intégrés
Finition Tekna Sport
Par rapport à l’entrée de gamme Acenta, la finition Tekno Sport demande 6 500 € de plus pour une sellerie plus luxueuse et un affichage tête haute, tandis que la peinture se fait bi-ton (avec le toit peint en noir) et que les pare-chocs, mais aussi les bas de caisse adoptent la même teinte que la carrosserie.
Principaux équipements de série Tekna Sport (en plus de ceux de Tekna)
- Affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8 pouces
- Pare-chocs et bas de caisse couleur carrosserie avec inserts Noir
- Peinture Bi-ton (toit noir)
- Sellerie mi-TEP/Suedine
Finition Tekna +
Finition la plus haut de gamme, la finition Tekna + permet au Nissan Qashqai de se faire plus désirable avec en particulier un toit panoramique de série, mais le tarif de ce modèle s’envole et dépasse allègrement les 40 000 € avec la motorisation MHEV à boîte auto ainsi qu’avec la motorisation e-Power.
Principaux équipements de série Tekna + (en plus de ceux de Tekna Sport)
- Feux de route intelligents matrix avec 12 faisceaux indépendants
- Jantes alliage bi-ton 20 pouces
- Sellerie en cuir matelassé avec inserts en Suedine
- Siège passager avec réglages électriques
- Système audio Bose Premium : 10 haut-parleurs et un caisson de basses Acoustimass
- Toit panoramique
Caradisiac vous conseille la finition de deuxième niveau N-Connecta qui affiche le meilleur rapport prix/équipement pour le Nissan Qashqai restylé.
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