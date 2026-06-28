Un SUV compact qui se montre confortable, sobre et bien équipé, c’est ce que nous proposons avec le guide d’achat du Nissan Qashqai restylé.
4. Quelles sont les options proposées pour le SUV Nissan Qashqai restylé ?
Un tout petit catalogue d’options pour le Nissan Qashqai restylé qui il est vrai est bien doté en finitions. On devrait trouver cependant l’équipement adéquat pour personnaliser au mieux le SUV Nissan Qashqai restylé.
Pour toutes les finitions
- Peinture de série : Rouge Fuji
- Peintures métallisées : de 750 à 950 €
- Peintures bi-ton avec toit noir (sauf pour Acenta) : de 400 € à 1350 € en fonction de la finition et de la peinture métallisée choisie
Avec la finition N-Connecta
- Système de navigation Google : 400 €
Avec la finition Tekna
- Affichage tête haute : 700 €
Avec les finitions N-Connecta et Tekna
- Roue de secours temporaire : 200 €
Avec les finitions N-Connecta, Tekna et Tekna Sport
- Toit panoramique : 900 €
Avec les finitions Tekna et Tekna Sport
- Système audio Bose Premium : 800 €
Avec la finition Tekna+
- Jantes alliage 19 pouces et roue de secours temporaire : 200 €
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération