Toyota Rav4 2026 : un lifting plutôt qu’un départ à la retraite !

En bref : Deuxième restylage Transmission 4x2 ou 4x4 Hybridation intégrale 185 ou 194 ch Hybridation rechargeable 272 ou 309 ch à partir de 46 450 €

A priori, la face avant totalement inédite avec des projecteurs en crochet façon C-HR et une calandre en nid d’abeilles laisse imaginer un tout nouveau Rav4, ce qui serait naturel après 8 ans carrière. C’est d’ailleurs comme cela que Toyota nous présente l’auto. Mais à bien y regarder, on décèle le cinquième opus de 2018 en particulier au niveau des panneaux de portes, des vitres, et surtout des contours d’ailes rectilignes typiques du modèle.

Heureusement, le travail est plus profond qu’il n’y paraît, notamment la partie arrière qui a été totalement redessinée, au point de redresser la lunette arrière pour autoriser le chargement d’objets volumineux, et compenser un volume en berne sous tablette, qui passe de 580 à 514 dm3 avec ce cru 2026 pour la version hybride intégrale à 2 roues motrices qui nous intéresse pour ce premier essai.

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La déclinaison hybride rechargeable y perd encore davantage, en raison notamment de l’augmentation de la taille de la batterie, qui promet désormais jusqu’à 137 km en tout électrique (contre 98 km auparavant), grâce à une capacité passée de 18,1 à 22,7 kWh bruts.

Pas vraiment une nouvelle voiture donc, mais une profonde évolution, comme certaines générations de Volkswagen par exemple. Après tout, si les défauts sont corrigés à moindre coût, pourquoi pas ? Enfin, moindre coût, c’est vite dit : à 46 450 € minimum, soit 1 500 € de plus que le précédent, le nouveau Rav4 n’est toujours pas donné, surtout comparé à ses rivaux (voir page notation), plus récents et qui ont su muscler leur jeu avec des systèmes d’électrification aboutis.

Et pour les défauts en matière de qualité perçue, on attendra une correction plus tard. Certes, le Rav4 jouit d’une réputation de véhicule fiable, donc sérieusement construit, et c’est bien là l’essentiel. Mais les plastiques bas de gamme et sensibles aux rayures sont légion, surtout dans le compartiment à bagages : « laissez les enfants, papa va charger lui-même vos trottinettes ! » Par ailleurs, si les systèmes d’instrumentation et d’infodivertissement ont été revus pour améliorer les temps de réaction, ce n’est pas encore la panacée. De plus, les graphismes et animations font désuets. On se consolera avec des caméras 360° à haute résolution.

Qu’on se le dise, le Toyota privilégie le pragmatisme au clinquant. Seule concession à la modernité : le gros pommeau de transmission a été remplacé par un mini-levier. Les passagers arrière eux, sont toujours choyés avec un bel espace aux jambes et aux pieds, des dossiers inclinables, des ouïes d’aérations, et deux prises USB-C. Du moins aux places latérales, car en dépit d’un tunnel de servitude peu encombrant, celle du milieu reste inconfortable.