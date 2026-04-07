La concurrence : féroce…

Le Toyota Rav4 « 6 » évoluant dans la catégorie des SUV compacts hybrides, il trouve sur sa route son proche cousin technique Ford Kuga, doté d’une mécanique d’ancienne génération mais acceptant l’Ethanol E85 au tarif imbattable, le Renault Austral et sa fameuse motorisation à trois cylindres et boîte à crabots, ou encore ses compatriotes Honda CR-V et Nissan Qashqai, très efficients avec leurs moteurs thermiques servant majoritairement ou forcément de générateur pour l’électrique. Des technologies que nous opposions à celle du précédent Rav4 dans un grand comparatif. Le Toyota est souvent l’un des plus chers (voir page suivante) mais très sobre. Il est également le seul à proposer toutes les combinaisons d’hybridations et transmissions possibles : HEV et PHEV en deux ou quatre roues motrices.

À retenir : pour son efficience et son espace intérieur…

L’idée d’une profonde mise à jour plutôt qu’un changement de génération laissait espérer la disparition des défauts à moindres frais. Hélas, le Rav4 reste relativement cher, bruyant sur les grands axes et peu flatteur à bord avec son mobilier peu cossu et ses écrans datés. Cela posé, sa douceur à l’usage et sa sobriété en ville comme sur route, toujours plus exemplaire, en font un SUV tout à fait recommandable pour les familles, d’autant qu’il reste bien équipé, confortable, spacieux et pratique au quotidien. Ajoutez-y la réputation de fiabilité du modèle et vous obtenez une valeur sûre.

Caradisiac a aimé :

Douceur à l’usage

Sobriété ville/route

Espace intérieur

Équipement

Amortissement confortable

Caradisiac n’a pas aimé :

Moteur bruyant sur voies rapides

Comportement pataud

Mobilier sans cachet

Écrans datés