Le cru 2026 du Rav4 est proposé avec quatre niveaux de finition.

L’entrée de gamme Dynamic est déjà bien dotée avec notamment avertisseur d’angles morts, clim auto bi-zone, hayon électrique, compteur numérique personnalisable 12,3’’, jantes en alliage 18’’, optiques avant et arrière à LED, siège conducteur électrique, accès mains libres, et système multimédia 12,9’’.

Réservée aux professionnels, la Dynamic Business affichée 500 € plus cher ajoute pare-brise dégivrant, sièges et volant chauffants.

3 000 € plus chère que la Dynamic, la finition Graphic ici à l’essai apporte toit Noir Attitude, chargeur smartphone à induction, jantes alliage 20’’ noires, ouverture du coffre au pied, sellerie avec insert suédé et liseré bleu, sièges avant ventilés et chauffants, siège passager électrique, et volant chauffant

Réclamant encore 4 500 € supplémentaires, la mouture Lounge intègre un deuxième chargeur à induction, des feux de route adaptatifs, des jantes en alliage 20’’, une sellerie en cuir perforée, des sièges latéraux arrière chauffants, un système audio Premium JBL 9 haut-parleurs, l’affichage tête haute, et la vision 360° avec vue 3D.

Uniquement disponible sur les modèles à transmission intégrale, la déclinaison GR Sport dispose d’un équipement de Graphic auquel s’ajoutent jantes spécifiques, palettes au volant, pédalier en aluminium, sellerie avec liseré rouge, et volant avec logo GR SPORT, pour 4 450 € de plus.

Le point techno : une batterie plus grosse pour l’hybride rechargeable L’autonomie électrique reste un argument marketing massue, y compris pour une hybride rechargeable. Toyota a donc décidé d’augmenter la taille de la batterie de la version PHEV. Passant de 18,1 à 22,7 kWh, la capacité promet ainsi jusqu’à 137 km avant de réveiller le bloc thermique, contre 98 km auparavant. En contrepartie, le volume de coffre chute encore, en passant de 520 sur l’ancien modèle à 446 dm3.