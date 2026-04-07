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Toyota Rav 4 (6e Generation)

Essai

Toyota Rav4 2026 : un lifting plutôt qu’un départ à la retraite !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

6  

3. L’équipement : d’office très généreux

 

Toyota Rav4 2026 : un lifting plutôt qu’un départ à la retraite !

Le cru 2026 du Rav4 est proposé avec quatre niveaux de finition.

L’entrée de gamme Dynamic est déjà bien dotée avec notamment avertisseur d’angles morts, clim auto bi-zone, hayon électrique, compteur numérique personnalisable 12,3’’, jantes en alliage 18’’, optiques avant et arrière à LED, siège conducteur électrique, accès mains libres, et système multimédia 12,9’’.

Réservée aux professionnels, la Dynamic Business affichée 500 € plus cher ajoute pare-brise dégivrant, sièges et volant chauffants.

3 000 € plus chère que la Dynamic, la finition Graphic ici à l’essai apporte toit Noir Attitude, chargeur smartphone à induction, jantes alliage 20’’ noires, ouverture du coffre au pied, sellerie avec insert suédé et liseré bleu, sièges avant ventilés et chauffants, siège passager électrique, et volant chauffant

Réclamant encore 4 500 € supplémentaires, la mouture Lounge intègre un deuxième chargeur à induction, des feux de route adaptatifs, des jantes en alliage 20’’, une sellerie en cuir perforée, des sièges latéraux arrière chauffants, un système audio Premium JBL 9 haut-parleurs, l’affichage tête haute, et la vision 360° avec vue 3D.

Uniquement disponible sur les modèles à transmission intégrale, la déclinaison GR Sport dispose d’un équipement de Graphic auquel s’ajoutent jantes spécifiques, palettes au volant, pédalier en aluminium, sellerie avec liseré rouge, et volant avec logo GR SPORT, pour 4 450 € de plus.

Le point techno : une batterie plus grosse pour l’hybride rechargeable

L’autonomie électrique reste un argument marketing massue, y compris pour une hybride rechargeable. Toyota a donc décidé d’augmenter la taille de la batterie de la version PHEV. Passant de 18,1 à 22,7 kWh, la capacité promet ainsi jusqu’à 137 km avant de réveiller le bloc thermique, contre 98 km auparavant. En contrepartie, le volume de coffre chute encore, en passant de 520 sur l’ancien modèle à 446 dm3.

 

 

 

Equipements et options

Version : VI 2.5 183 2WD GRAPHIC

Equipements de sécurité

  • Airbags frontaux conducteur et passager AV

  • Lave-phares

  • Airbag passager AV déconnectable

  • Détecteur de pluie

  • Limiteur de vitesse

  • Feux AR à LED

  • Aide au démarrage en côte

  • Indicateur de perte de pression des pneus

  • Système de freinage antiblocage ABS

  • Feux de jour à LED

  • Gestion automatique des feux de route (AHB)

  • Feux antibrouillard AR à LED

  • Système anti-démarrage

  • Allumage automatique des feux de détresse

  • ISOFIX

  • Bouton de démarrage

  • Phares antibrouillard à LED

  • Alarme anti-intrusion

  • Alerte anti-soulèvement

  • Airbag central conducteur et passager

  • Système d&#039;alarme

  • Contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Lunette AR dégivrante

  • Porte-gobelets AV/AR

  • Système de navigation

  • Volant en cuir

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Poche aumonière au dos du siège passager AV

  • Radars de stationnement AV/AR

  • Vitrage AR surteinté

  • Climatisation automatique bizone

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Frein de parking électrique

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants

  • Prise USB

  • Compte-tours analogique

  • Coques de rétroviseurs extérieurs noires

  • Volant réglable manuellement en hauteur et profondeur

  • Siège conducteur avec soutien lombaire

  • Siège conducteur avec mémoire

  • Régulateur de vitesse adaptatif allant jusqu’à l&#039;arrêt

  • Contour de l&#039;écran tactile noir laqué

  • Kit mains-libre Bluetooth

  • Rappel clignotants rétroviseurs extérieurs

  • Rappel bouclage ceinture AV/AR

  • Ceintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur de force

  • Rangement pour lunettes de soleil

  • Radars de stationnement intelligent

  • Prise USB-C

  • Ecran central 12,9&quot;

  • Accoudoir AR

  • Rétroviseur intérieur avec contour

  • Porte-gobelets éclairés

  • Commandes audio au volant

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique

  • Sièges AV chauffants

  • Vitres électriques avec système anti-pincement

  • Commande de reconnaissance vocal au volant

  • Ordinateur de bord avec écran TFT couleur mulifonctions

  • Sièges AR rabattables 40:60

  • Siège conducteur réglable en hauteur électriquement

  • Volant chauffant

  • Siège passager réglable électriquement en hauteur

  • Verrouillage centralisé

Esthétique / Carrosserie

  • Cache-bagages

  • Rails de toit aluminium

  • Jantes en alliage 20&quot;

  • Peinture métallisée bi-ton

  • Sellerie Premium avec insert suede et liseret bleu

Autres équipements

  • 3 appuis-tête AR

  • 6 HP

  • Boîte à gants verrouillable

  • Miroir de courtoisie côté conducteur

  • Miroir de courtoisie côté passager

  • Filtre à l&#039;air d&#039;habitacle

  • Système de sécurité précollision (PCS)

  • Kit de réparation de pneus

  • Caméra de recul

  • 3ème feu stop à LED

  • Avertisseur d&#039;angles morts (BSM)

  • Avertisseur de circulation AR (RCTA)

  • Prédisposition attelage

  • Phares Bi-LED

  • Reconnaissance vocale

  • Coffre électrique

  • Chargeur de smartphone à induction

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence automatique &quot;E-Call&quot;

  • Connectivité Smartphone

  • Lecture des panneaux de signalisation

  • Poignées de portes couleur carrosserie

  • Ouverture du coffre au pied

  • Services connectés MyT

  • Double sortie d&#039;echappement

  • Sélection mode de conduite

  • Toyota Smart Connect

  • Crochets de manteau aux places AR

  • Ajustement automatique de la hauteur des phares

  • Passage de roues noir laqué

  • Eclairage intérieur à LED

  • Contrôle de stabilité (VSC)

  • Clignotants à LED

  • Amplificateur de freinage urgence (BA)

  • Antenne DAB

  • Assistant de trajectoire

  • Skis AR couleur argent

  • Plancher de coffre réversible

  • Système de précollision (caméra)

  • Toyota Safety Sense 4

  • Connexion auxiliaire

  • Aérateurs noirs

  • Aérations centrale et latérales noires

  • Aérateurs latéraux avec insert couleur

  • Clé digitale+

  • Combiné numérique personnalisable 12,3&#039;&#039;

  • Sécurité enfants

  • Essuie-glace AR

  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

  • Aérateurs aux places AR

  • Lumière conducteur et passager

  • Eclairage de coffre à LED

  • Système d&#039;éclairage à l&#039;ouverture

  • Poignées de maintien AR

  • Indicateur de conduite ECO Drive

  • Indicateur du sýstéme hybride

  • Veilleuse de sol

  • Plafonniers individuels (conducteur et passager)

  • Compteur de vitesse digital

  • Plafonnier central (LED)

  • Blocage automatique du différentiel AR

  • Avertisseur de niveau de lave glace

  • Buses de lave-glace dégivrantes

  • Boîte automatique CVT

Options disponibles

  • Programme "Toyota Experience"

     : 

    240 €

  • Peinture métallisée bi-ton Bleu de Prusse/Toit Noir

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée bi-ton Sépia / Noir

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée bi-ton Gris Ardoise / Noir

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée bi-ton Gris Basalte / Noir

     : 

    800 €

  • Peinture premium bi-ton Blanc Lunaire Nacré/Toit Noir

     : 

    1000 €

  • Peinture premium bi-ton Rouge Allure / Noir

     : 

    1000 €

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