3. L’équipement : d’office très généreux
Le cru 2026 du Rav4 est proposé avec quatre niveaux de finition.
L’entrée de gamme Dynamic est déjà bien dotée avec notamment avertisseur d’angles morts, clim auto bi-zone, hayon électrique, compteur numérique personnalisable 12,3’’, jantes en alliage 18’’, optiques avant et arrière à LED, siège conducteur électrique, accès mains libres, et système multimédia 12,9’’.
Réservée aux professionnels, la Dynamic Business affichée 500 € plus cher ajoute pare-brise dégivrant, sièges et volant chauffants.
3 000 € plus chère que la Dynamic, la finition Graphic ici à l’essai apporte toit Noir Attitude, chargeur smartphone à induction, jantes alliage 20’’ noires, ouverture du coffre au pied, sellerie avec insert suédé et liseré bleu, sièges avant ventilés et chauffants, siège passager électrique, et volant chauffant
Réclamant encore 4 500 € supplémentaires, la mouture Lounge intègre un deuxième chargeur à induction, des feux de route adaptatifs, des jantes en alliage 20’’, une sellerie en cuir perforée, des sièges latéraux arrière chauffants, un système audio Premium JBL 9 haut-parleurs, l’affichage tête haute, et la vision 360° avec vue 3D.
Uniquement disponible sur les modèles à transmission intégrale, la déclinaison GR Sport dispose d’un équipement de Graphic auquel s’ajoutent jantes spécifiques, palettes au volant, pédalier en aluminium, sellerie avec liseré rouge, et volant avec logo GR SPORT, pour 4 450 € de plus.
Le point techno : une batterie plus grosse pour l’hybride rechargeable
L’autonomie électrique reste un argument marketing massue, y compris pour une hybride rechargeable. Toyota a donc décidé d’augmenter la taille de la batterie de la version PHEV. Passant de 18,1 à 22,7 kWh, la capacité promet ainsi jusqu’à 137 km avant de réveiller le bloc thermique, contre 98 km auparavant. En contrepartie, le volume de coffre chute encore, en passant de 520 sur l’ancien modèle à 446 dm3.
Equipements et options
Version : VI 2.5 183 2WD GRAPHIC
Equipements de sécurité
Airbags frontaux conducteur et passager AV
Lave-phares
Airbag passager AV déconnectable
Détecteur de pluie
Limiteur de vitesse
Feux AR à LED
Aide au démarrage en côte
Indicateur de perte de pression des pneus
Système de freinage antiblocage ABS
Feux de jour à LED
Gestion automatique des feux de route (AHB)
Feux antibrouillard AR à LED
Système anti-démarrage
Allumage automatique des feux de détresse
ISOFIX
Bouton de démarrage
Phares antibrouillard à LED
Alarme anti-intrusion
Alerte anti-soulèvement
Airbag central conducteur et passager
Système d'alarme
Contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Lunette AR dégivrante
Porte-gobelets AV/AR
Système de navigation
Volant en cuir
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Poche aumonière au dos du siège passager AV
Radars de stationnement AV/AR
Vitrage AR surteinté
Climatisation automatique bizone
Vitres et lunette AR surteintées
Frein de parking électrique
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Prise USB
Compte-tours analogique
Coques de rétroviseurs extérieurs noires
Volant réglable manuellement en hauteur et profondeur
Siège conducteur avec soutien lombaire
Siège conducteur avec mémoire
Régulateur de vitesse adaptatif allant jusqu’à l'arrêt
Contour de l'écran tactile noir laqué
Kit mains-libre Bluetooth
Rappel clignotants rétroviseurs extérieurs
Rappel bouclage ceinture AV/AR
Ceintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur de force
Rangement pour lunettes de soleil
Radars de stationnement intelligent
Prise USB-C
Ecran central 12,9"
Accoudoir AR
Rétroviseur intérieur avec contour
Porte-gobelets éclairés
Commandes audio au volant
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Sièges AV chauffants
Vitres électriques avec système anti-pincement
Commande de reconnaissance vocal au volant
Ordinateur de bord avec écran TFT couleur mulifonctions
Sièges AR rabattables 40:60
Siège conducteur réglable en hauteur électriquement
Volant chauffant
Siège passager réglable électriquement en hauteur
Verrouillage centralisé
Esthétique / Carrosserie
Cache-bagages
Rails de toit aluminium
Jantes en alliage 20"
Peinture métallisée bi-ton
Sellerie Premium avec insert suede et liseret bleu
Autres équipements
3 appuis-tête AR
6 HP
Boîte à gants verrouillable
Miroir de courtoisie côté conducteur
Miroir de courtoisie côté passager
Filtre à l'air d'habitacle
Système de sécurité précollision (PCS)
Kit de réparation de pneus
Caméra de recul
3ème feu stop à LED
Avertisseur d'angles morts (BSM)
Avertisseur de circulation AR (RCTA)
Prédisposition attelage
Phares Bi-LED
Reconnaissance vocale
Coffre électrique
Chargeur de smartphone à induction
Système d'appel d'urgence automatique "E-Call"
Connectivité Smartphone
Lecture des panneaux de signalisation
Poignées de portes couleur carrosserie
Ouverture du coffre au pied
Services connectés MyT
Double sortie d'echappement
Sélection mode de conduite
Toyota Smart Connect
Crochets de manteau aux places AR
Ajustement automatique de la hauteur des phares
Passage de roues noir laqué
Eclairage intérieur à LED
Contrôle de stabilité (VSC)
Clignotants à LED
Amplificateur de freinage urgence (BA)
Antenne DAB
Assistant de trajectoire
Skis AR couleur argent
Plancher de coffre réversible
Système de précollision (caméra)
Toyota Safety Sense 4
Connexion auxiliaire
Aérateurs noirs
Aérations centrale et latérales noires
Aérateurs latéraux avec insert couleur
Clé digitale+
Combiné numérique personnalisable 12,3''
Sécurité enfants
Essuie-glace AR
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Aérateurs aux places AR
Lumière conducteur et passager
Eclairage de coffre à LED
Système d'éclairage à l'ouverture
Poignées de maintien AR
Indicateur de conduite ECO Drive
Indicateur du sýstéme hybride
Veilleuse de sol
Plafonniers individuels (conducteur et passager)
Compteur de vitesse digital
Plafonnier central (LED)
Blocage automatique du différentiel AR
Avertisseur de niveau de lave glace
Buses de lave-glace dégivrantes
Boîte automatique CVT
Options disponibles
-
Programme "Toyota Experience":
240 €
-
Peinture métallisée bi-ton Bleu de Prusse/Toit Noir:
800 €
-
Peinture métallisée bi-ton Sépia / Noir:
800 €
-
Peinture métallisée bi-ton Gris Ardoise / Noir:
800 €
-
Peinture métallisée bi-ton Gris Basalte / Noir:
800 €
-
Peinture premium bi-ton Blanc Lunaire Nacré/Toit Noir:
1000 €
-
Peinture premium bi-ton Rouge Allure / Noir:
1000 €
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