Quels sont les systèmes hybrides les plus convaincants chez les SUV compacts ? Le 14/11/2025 122

Besoin d’un SUV compact hybride mais pas nécessairement rechargeable ? Caradisiac a décidé de comparer huit modèles phares aux technologies différentes, l’intérêt étant de repérer les plus agréables à conduire et les plus sobres, sur des boucles d’essai en ville mais aussi sur route et autoroute. Suivez le guide !