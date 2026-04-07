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Toyota Rav 4 (6e Generation)

Essai

Toyota Rav4 2026 : un lifting plutôt qu’un départ à la retraite !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

6  

6. La fiche technique du Toyota Rav4 hybride 2WD 2026

 

Toyota Rav4 2026 : un lifting plutôt qu’un départ à la retraite !

Les chiffres clés

Toyota Rav 4 (6e Generation) VI 2.5 183 2WD GRAPHIC
Généralités  
Finition GRAPHIC
Date de commercialisation 19/12/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,60 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,68 m
Empattement 2,69 m
Volume de coffre mini 514 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 650 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 2 487 cm3
Puissance 183 ch
Couple 221 Nm à 3 600 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 117 g/km (wltp)
Bonus malus max 240
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