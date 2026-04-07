Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota Rav 4 (6e Generation)

Essai

Toyota Rav4 2026 : un lifting plutôt qu’un départ à la retraite !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

6  

5. Les notes du Toyota Rav4 hybride 2026

 

Toyota Rav4 2026 : un lifting plutôt qu’un départ à la retraite !

Le Toyota Rav4 hybride 2WD (185 ch, à partir de 46 450 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides d’environ 200 ch, qui comprend notamment :

-Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid FlexiFuel (180 ch, à partir de 40 890 €)

-Honda CR-V e : HEV (184 ch, à partir de 49 980 €)

-Nissan Qashqai Hybride e-POWER (205 ch, à partir de 37 600 €)

-Renault Austral full hybrid E-Tech (200 ch, 41 900 €)

Toyota Rav4 Hybride 2WD Graphic
Budget
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
  • 7.13
 
Pratique
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 14,2 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (17)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Toyota Rav 4 (6e Generation)

Toyota Rav 4 (6e Generation)

SPONSORISE

Essais Toyota Rav 4 (6e Generation)

Voir tous les essais Toyota Rav 4 (6e Generation)

Comparatifs Toyota Rav 4 (6e Generation)

Image d'illustration de l'articleArticle vidéo

Quels sont les systèmes hybrides les plus convaincants chez les SUV compacts ?

122

Besoin d’un SUV compact hybride mais pas nécessairement rechargeable ? Caradisiac a décidé de comparer huit modèles phares aux technologies différentes, l’intérêt étant de repérer les plus agréables à conduire et les plus sobres, sur des boucles d’essai en ville mais aussi sur route et autoroute. Suivez le guide !

Voir tous les comparatifs Toyota Rav 4 (6e Generation)

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Toyota Rav 4 (6e Generation)

Voir toute l'actu Toyota Rav 4 (6e Generation)