Le Toyota Rav4 hybride 2WD (185 ch, à partir de 46 450 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides d’environ 200 ch, qui comprend notamment :

-Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid FlexiFuel (180 ch, à partir de 40 890 €)

-Honda CR-V e : HEV (184 ch, à partir de 49 980 €)

-Nissan Qashqai Hybride e-POWER (205 ch, à partir de 37 600 €)

-Renault Austral full hybrid E-Tech (200 ch, 41 900 €)