Le Ford Kuga PHEV se bonifie mais il rentre dans le rang

EN BREF SUV compact Restyling 3ᵉ génération Moteur PHEV plus puissant À partir de 47 590 €

Dès le lancement du troisième Kuga, celui-ci a été tout de suite disponible en hybride rechargeable. À cette époque, son moteur développait 225 ch, une puissance obtenue par le mariage d’un quatre cylindres 2.5 atmosphérique de 152 ch à un bloc électrique de 61 ch, le tout était alimenté par une batterie de 14,4 kWh pour une autonomie officielle de 56 km. Une solution, qui a semble-t-il trouvé son public ; puisque ce Kuga s’est imposé si on en croit Ford, comme le modèle hybride rechargeable le plus vendu au monde.

Aujourd’hui, à l’occasion de ce restyling, il bénéficie d’une puissance accrue, qui atteint maintenant 243 ch. Il s’agit du même bloc thermique et de la même batterie, mais le moteur électrique développe désormais 132 ch, soit le double de précédemment. L’autonomie s'améliore aussi avec une autonomie comprise entre 60 et 69 km. Toutefois, si le Kuga a progressé, la concurrence est très loin d’être restée immobile, bien au contraire. Ainsi, le nouveau Volkswagen Tiguan arrive à abattre 115 km avec sa batterie de 25,7 kWh (19,7 kWh net) et il en est de même pour le MG EHS avec une batterie de 21,4 kWh brut pour une autonomie de 100 km. Des valeurs largement supérieures à celles du Kuga.

À l’usage, pas de surprise à son volant où l’on retrouve les tempéraments classiques des hybrides rechargeables. Les premiers kilomètres se font bien évidemment en tout électrique et il est assez aisé d’atteindre les 45 km en zéro émission. Pour optimiser l’utilisation de cette électricité, Ford a pourvu le Kuga d’une technologie de géolocalisation pour passer automatiquement en mode 100% électrique lors de l'entrée dans une zone à faibles émissions. Toutefois, c’est surtout au niveau du comportement que l’on note quelques griefs. Ainsi, dès les premiers tours de roues, le poids lié aux batteries se fait sentir, surtout par rapport à la version hybride simple. La différence est conséquente puisqu’elle atteint 230 kg. Si le Kuga est confortable, il perd de son dynamisme notamment lors des enchainements de virages avec une tendance à prendre du roulis. Le toucher de la pédale de frein est aussi moins agréable que sur les thermiques et les kilos supplémentaires se ressentent également dans ce domaine.

Au-delà de notre parcours électrique, en roulant en hybride, nous avons enregistré une consommation de 5.0 litres/100 km.

Un nouveau style

Mais ce restyling ne porte pas uniquement sur la partie mécanique, puisque ce Kuga affiche de nouvelles lignes plus discrètes qu’auparavant, avec notamment un avant repensé (projecteurs, calandre et boucliers). Le look peut aussi varier selon la finition puisque le niveau « ST Line X » est à consonance « sportive » tandis que la version de notre essai « Active X » se caractérise par une hauteur de caisse relevée de 10 mm à l'avant et 5 mm à l'arrière et des jantes de 18’’ chaussées de pneumatiques 4 saisons.

À l’intérieur, les changements sont significatifs avec l’introduction d’un nouvel écran multimédia de 13,2 pouces implanté horizontalement, qui fonctionne grâce au dernier système d’exploitation dénommé Sync 4. Très fluide et plaisant à utiliser, il est désormais compatible AppleCarPlay et AndroïdAuto sans fil, mais regroupe malheureusement désormais les commandes de climatisation, ce qui s’avère moins pratique qu’auparavant.

Ce multimédia côtoie une large instrumentation numérique de 12,3 pouces personnalisable qui est complétée par un affichage tête haute. Bon point, en revanche, avec l’installation au niveau du volant de raccourcis afin de désactiver certaines aides à la conduite un peu trop intrusives comme l’alerte de survitesse ou l’aide au franchissement de ligne.

L’organisation est classique, mais un peu triste. La présentation est toutefois soignée, ce qui place ce Kuga dans la bonne moyenne de la catégorie.

Pas de changement en matière d'aspects pratiques

Statu-quo dans ce domaine avec une habitabilité arrière très intéressante et il est même possible de faire coulisser la banquette sur 15 cm. Les sièges de celle-ci sont inclinables. Le coffre est également dans la bonne moyenne de la catégorie. Il oscille entre 420 et 628 litres suivant la position de la banquette.