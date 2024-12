Le Ford Kuga PHEV se bonifie mais il rentre dans le rang

La concurrence : attention au MG

Installé depuis longtemps sur le marché des SUV compacts, le Ford Kuga connaît bien ses adversaires. Ainsi, dans la catégorie des hybrides rechargeables, il va affronter des acteurs importants à l’image des Hyundai Tucson, Kia Sportage, Peugeot 3008 et Volkswagen Tiguan. Face à la concurrence, le SUV à l’ovale affiche une puissance équivalente, mis à part le 3008 moins puissant et il en est de même des tarifs dans la moyenne du segment. Mais attention, il vient d’arriver un modèle, qui pourrait bien rebattre les cartes, il s’agit du MG EHS fort de 270 ch et commercialisé à partir de 37 990 €. Tout simplement imbattable.

À retenir : une situation compliquée

Vendu 6 600 € de plus que la version E85 à finition équivalente, le Kuga PHEV, est aussi plus lourd, moins agile, et doit s’acquitter d’un malus de 2 900 €. Difficile dans ces conditions et malgré les modifications de trouver grâce aux yeux des automobilistes. Il manque clairement d’arguments, si ce n’est la possibilité de rouler en tout électrique. Tout cela est bien léger, surtout face à une concurrence qui s’est renforcée.

Caradisiac a aimé

L’habitabilité et le volume de chargement

Le contenu technologique

Les lignes agréables

Les qualités dynamiques globales…

Caradisiac n'a pas aimé

… même si perte d’agilité

Certains plastiques peu valorisants

Pas de commande physique pour la climatisation

Le surpoids lié à la technologie hybride rechargeable