Hybride + E85, la recette gagnante du Ford Kuga

En bref

SUV compact

Restylage

Hybride+E85

Le Ford Kuga de troisième génération existe depuis l’année 2019. Le SUV adopte un style bien plus consensuel. La nouvelle face avant se compose de nouveaux projecteurs reliés par un bandeau LED, de boucliers redessinés et d’une calandre à la finition noire vernie. Deux versions distinctives, les plus chères, sont proposées : « ST Line X » à consonance « sportive » et cette version « Active X » à la hauteur de caisse relevée de 10 mm à l'avant et 5 mm à l'arrière et reposant sur des jantes de 18’’ équipées de pneumatiques 4 saisons. Ce que le Kuga perd en caractère, il le gagne en qualité.

L’intérieur s’enrichit d’un nouvel et performant écran tactile de 13,2 pouces en format paysage. Ce dernier est équipé du dernier système d’exploitation SYNC4 rapide et simple à utiliser. Il profite de mises à jour à distance via une connexion 5G et offre la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto sans fil. Certains apprécieront, d’autres (comme nous) non, mais les commandes de climatisation sont désormais regroupées dans ce dernier. A la place, Ford a disposé plusieurs raccourcis pour accéder aux modes de conduites. C’est une habitude à prendre.

Bon point, il est possible de désactiver les aides à la conduite les plus intrusives comme l’alerte de survitesse et le maintien automatique dans la voie, d’une simple pression sur un bouton placé sur le volant. L’ensemble est complété par un grand combiné d'instrumentation numérique personnalisable et en par un affichage tête haute de série sur cette finition haut de gamme. Un port USB-C complète la présence d’un port USB, d’une prise 12v et d’un chargeur à induction au pied de la console centrale.

Le dessin reste classique et plutôt austère mais dans l’ensemble la présentation générale est cossue et place le SUV dans la bonne moyenne de la catégorie. Quelques plastiques bas de gamme dénotent sur les parties basses et les portes arrière mais rien de bien méchant.

Ce restylage amène également une nouvelle finition haut de gamme (« Active X), celle présentée ici, facturée 44 990 €. Celle-ci agrémente l’intérieur de logos « Active » sur les garnitures de siège et les tapis de sol, d’inserts en bois mat sur le tableau de bord et de nouveaux sièges ergonomiques aux multiples réglages, recouverts d’une valorisante sellerie mixte en suédine.

Statu-quo concernant les aspects pratiques. Le Kuga se classe toujours parmi les bons élèves de sa catégorie, proposant de vastes places arrière et une banquette arrière coulissante (sur 15 cm). Bon point, les dossiers de sièges s’inclinent et les passagers disposent de points de charge pour smartphone.

La contenance du coffre de cette version hybride autorechargeable est la plus grande de la gamme. Ce dernier offre 581 litres de base avec un rangement sous plancher pour une roue de secours temporaire. Largement suffisant pour répondre aux besoins d’une famille de 5 personnes. La motorisation hybride rechargeable voit le volume tomber à 475 litres en raison du placement de la batterie.