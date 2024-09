Hybride + E85, la recette gagnante du Ford Kuga

Le Kuga ne compte désormais que sur deux motorisations pour poursuivre sa carrière. Un bloc hybride rechargeable de 243 ch, le plus vendu d’Europe selon Ford dans la catégorie des SUV compacts et cette version FHEV (hybride autorechargeable), la plus intéressante à nos yeux.

Un vrai moteur hybride compatible à l'E85

Sa conception est proche du système élaboré par Toyota, le leader mondial de l’hybride. Elle combine un 4 cylindres essence atmosphérique 2.5 de 152 ch et un moteur électrique alimenté par un générateur et une batterie lithium-ion de 1,1 kWh. L’ensemble délivre une puissance de 180 ch aux roues avant via une boîte CVT. Jusqu’ici, du classique sur le marché des SUV hybrides. EH bien non. Le Kuga se distingue par sa capacité à accepter de l’E85 (en plus du SP95, SP 98 et E10). Un carburant vendu quasiment deux fois moins cher que l’E10.

Le modèle de Ford est à ce jour le seul à proposer cette technologie en France. Notez que le Kuga FHEV/Flexfuel est uniquement disponible en deux roues motrices. La version à transmission intégrale (Intelligent AWD) est bien hybride mais n’accepte pas d’E85.

A la conduite, le Kuga présente une copie séduisante. Il peut compter sur le peps (instantané) de l’électrique notamment en ville où il roulera en zéro émissions jusqu’à environ 30 km/h. Au-delà, le moteur thermique se réveille discrètement pour venir en renfort, en souplesse. Le travail simultané des deux énergies est bien géré et offre réel agrément de conduite. La mécanique est silencieuse et donne du répondant au besoin.

Un plein de carburant pratiquement divisé par deux

Il faudra en revanche se montrer complaisant avec la transmission CVT qui n’affectionne pas vraiment les fortes pressions sur l’accélérateur. C’est une habitude à prendre mais une fois adoptée la conduite de ce Kuga hybride s’avère confortable et plaisante. Un mode L placé sur la commande de vitesse rotative permet d’amplifier la récupération d’énergie au lever de pied pour recharger davantage la petite batterie et ainsi maximiser les séquences de roulage en tout électrique. Dans cet environnement l'électrique prend le pas et fait chuter les consommations en carburant. Ces dernières tombent à 5 l/100 km.

L’ordinateur de bord affichant le nombre de kilomètres parcourus en électrique apporte un aspect ludique et une certaine satisfaction. Pour notre part nous avons réalisé environ 130 km en zéro émission sur un parcours mixte de 600 km. La consommation moyenne en carburant (E85 uniquement dans le réservoir) de notre test s’est établie à 8,4 l/100 km. Notez qu’en raison de son pouvoir calorique plus faible que l’essence traditionnelle (l’E85 contient plus d’eau), une motorisation flexfuel consomme en moyenne 20% de plus qu’un moteur thermique classique. Mais avec un réservoir bien dimensionné (54 litres), ce Kuga peut parcourir plus de 650 km avec un plein. A cette nouvelle réjouissante, il faut ajouter le prix payé à la pompe au moment de réaliser le plein. En effet, l’E85, vendu 0,75 € le jour de notre essai, amène le prix du plein à 40 €.

De nombreux avantages fiscaux

Selon la filière « Collective du bioéthanol », l’E85 permet d’économiser jusqu’à 650 € par an pour 13 000 km parcourus par rapport au SP95-E10. C’est aussi sans compter sur l’abattement de 40% sur les émissions de CO2 qui lui permettent d’échapper au malus écologique. La carte grise est aussi moins chère voire gratuite selon votre région.

Le châssis n’a subi aucune évolution. Dans cette version « Active » à la garde au sol surélevée, le Kuga délivre un amortissement de qualité préservant les occupants des imperfections de la route. Ce bon voyageur est aussi à l’aise en ville, où il braque court et profite de nombreuses et précieuses aides à la conduite (cf : page équipements). Sur route son châssis se montre rassurant. Il prend peu de roulis, suit fidèlement les trajectoires et offre une bonne adhérence. Son freinage alliant la régénération réclame toutefois un temps d’adaptation, notamment en ville où il faut se montrer vigilant, la pédale offrant une sensation d’éponge.