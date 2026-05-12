La Renault 4 JP4X4 électrique fait envie comme une Méhari mais pour l’instant, il n’y a aucune promesse

Même si elle ne semble pas partie pour égaler le succès de sa petite sœur la R5, la nouvelle R4 électrique se remarque franchement dans la circulation. Avec sa silhouette très largement inspirée de la légendaire petite familiale populaire de la marque au losange et son design épuré, ce crossover urbain détonne franchement dans le marché automobile actuel.

L’année dernière, déjà, le constructeur français avait profité de son partenariat avec le tournoi Roland-Garros de tennis pour y dévoiler une version spéciale de cette R4 moderne : la Savane 4x4 Concept, une R4 équipée d’une transmission intégrale (via un petit moteur ajouté à l’arrière) et d’un châssis retouché. Cette année, Renault va encore un peu plus loin dans le concept de la R4 électrique « fun » avec la 4 JP4X4 Concept, inspirée comme son nom l’indique de la R4 JP4 commercialisée entre 1981 et 1990 (et conçue par la société Car System).

Une Savane 4X4 qui enlève le haut

En fait, cette 4 JP4X4 Concept reprend la technique de la Savane 4X4 Concept : elle conserve sa garde au sol relevée de 15 mm, des voies avant et arrière élargies de 10 mm et une transmission intégrale permanente formée par un second moteur électrique logé sur le train arrière en plus du bloc entraînant les roues avant comme sur toutes les R4.

Mais elle y ajoute une cellule entièrement modifiée qui ne conserve que le pare-brise avant comme seule vitre, les portières et les custodes arrière ayant disparu au profit d’un traitement façon « voiture de plage ». Sa teinte de carrosserie s’inspire du catalogue de la 4L originelle et l’habitacle paraîtrait presque luxueux, genre « Fiat 500 Joly » moderne. Sur le papier, il y a vraiment tout pour en faire une voiture incontournable à St Tropez, Biarritz et tous les bords de mer chics.

Ne rêvez pas (pour l’instant)

Hélas, Renault n’apporte aucune précision sur une éventuelle commercialisation de ce show-car qui sera exposé sur l’espace Renault du tournoi Roland-Garros à partir du 18 mai. Le constructeur se contente de rappeler que la R4 offre désormais une option « Plein Sud » avec une grande capote souple coulissant le long du toit (1 800€).