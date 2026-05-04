Rouler en silence, entendre chanter les oiseaux et se laisser réchauffer par les rayons du soleil, voici la promesse de la Renault 4 Plein Sud, que la marque a présenté fin 2024 en même temps que la révélation de l’auto. La voici qui rejoint le catalogue.

Si on se souvient de la Fiat 500C, la DS 3 Cabrio, ou encore la première génération de Twingo, cette solution est peu commune dans l’industrie automobile.

En plus du charme de la toile (mais aussi de sa fragilité supérieure par rapport au verre), cette solution assure une grande ouverture : 92 cm en longueur et 80 cm de largeur, le tout sans dépenser votre énergie puisque la commande est bien sûr électrique.

L’entrée de gamme en est privée

Cette version se prive de l’entrée gamme « autonomie urbaine » et débute en « autonomie confort », moteur de 150 ch et finition Techno. L’auto est alors facturée au minimum 37 290 € (sans aucune aide), soit un surplus de 1 800 €. La note est plutôt salée puisque le toit panoramique solarbay, certes fixe, d’un Renault Symbioz est vendu 1 500 € et le toit ouvrant vitré d’un Peugeot 2008 nécessite 1 000 € supplémentaires.

Avec sa Renault 4, le constructeur vise un public aux revenus plus élevés que celui qui s’oriente vers une Twingo par exemple. Mettre la main au portefeuille pour ce type d’équipement est une question qui se pose davantage. Pour ceux qui préfèrent un aspect chic, la Roland-Garros prévue à l’automne prochain permet aussi de rouler cheveux au vent.