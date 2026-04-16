Avec ses tarifs haut de gamme, la Renault 4 Roland-Garros passera-t-elle le premier tour ? 

Imaginez-vous qu’un partenariat ait pu exister dans les années 60 entre Roland-Garros et Renault pour mettre en avant la 4L ? À l’époque, il aurait été impensable d’associer cette voiture populaire à un tournoi aussi prestigieux…

Les temps ont bien changé puisque Renault, partenaire de l’événement depuis 2022, présente sa Renault 4 Roland-Garros. Pour le moment, cette version n’est qu’un show-car, mais vous avez sous les yeux la version quasi définitive. Elle se distingue tout d’abord par sa teinte « Blanc Glacier », ses jantes de 18 pouces « Parisienne » dont les centres de roue reprennent la couleur terracotta des terrains de tennis et son grand toit ouvrant en toile (92 cm en longueur et 80 cm en largeur) « plein air ».

Renault ne communique pas de photos de l’intérieur, mais évoque tout de même une sellerie spécifique gris clair avec des maintiens latéraux et un accoudoir bleus. Le logo Roland-Garros s’invite bien sûr sur le côté des sièges avant. Le tissu utilisé pour les sièges se retrouve également sur les panneaux de porte et la planche de bord. À noter que l’embout du sélecteur de vitesses s’inspire du manche d’une raquette et de son grip, les surtapis et le chargeur par induction reprennent la couleur de la terre battue. Enfin, les seuils de porte en aluminium brossé sont marqués de l’appellation Roland-Garros Paris.

Un tarif s’approchant des 40 000 € ?

Cette Renault 4 Roland-Garros va donc rejoindre la Renault 5 éponyme au catalogue. Comme cette dernière, elle devrait représenter le haut de gamme avec le moteur de 150 ch et la batterie de 52 kWh. Son prix n’est pas encore connu, mais on peut s’attendre à devoir signer un chèque d’environ 38 500 € pour en profiter.