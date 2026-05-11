Renault surprend et montre une R4 électrique inspirée de la vieille JP4, façon voiture de surfeur

Jusqu’où Renault osera-t-il aller pour étoffer la gamme de sa récente R4 électrique, ce petit crossover urbain proche de la citadine R5 ? Il y a quelques mois, déjà, la marque au losange avait présenté la Renault 4 Savane, inspirée de la vieille R4 éponyme et dotée d’une transmission intégrale ainsi qu’un châssis retouché pour la conduite hors des sentiers battus.

En attendant de savoir si cette R4 Savane va réellement rejoindre le catalogue du constructeur, c’est le directeur de Renault Fabrice Cambolive qui surprend ce lundi matin en dévoilant une image et un message étonnants.

La Renault JP4 de retour !

« De la légende découvrable à l’aventurier moderne. L’esprit de la JP4 fait à nouveau des vagues. Annonce à venir demain, restez à l’écoute ! », peut-on lire dans un message publié par Fabrice Cambolive sur son compte LinkedIn ce matin.

Le message est assorti d’une image montrant une Renault 4 vue d’en haut, dont la carrosserie est visiblement très différente de celle du modèle normal : on distingue une partie arrière et des surfaces latérales ouvertes, avec une planche de surf installée sur le toit.

C’était une initiative privée

Rappelons que contrairement à la Renault 4 Plein Air de 1967 conçue en interne pour répondre à la Citroën Méhari, la Renault JP4 de 1981 avait été développée par une société tierce (Car Système). Après des débuts commerciaux difficiles, cette JP4 avait connu un certain succès avec tout de même 2 500 exemplaires vendus jusqu’en 1990 d’après L’Automobile Ancienne.

La dernière fois que Renault avait osé proposer à nouveau un petit véhicule récréatif ouvert, c’était avec le Kangoo Be Bop de 2009 qui a été un bide retentissant. La marque au losange peut-elle réussir à proposer un petit crossover électrique récréatif du genre avec succès ? Rendez-vous mardi donc pour en apprendre davantage.