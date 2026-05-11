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Renault R4 (2e Generation)

Renault surprend et montre une R4 électrique inspirée de la vieille JP4, façon voiture de surfeur

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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Le directeur de Renault montre une nouvelle R4 électrique dont le design et les commentaires ne font aucun doute : la marque au losange veut s’inspirer de la JP4 du début des années 80, cette Renault 4 transformée en voiture de plage pour concurrencer la Mehari. 

Renault surprend et montre une R4 électrique inspirée de la vieille JP4, façon voiture de surfeur
Ceci serait donc la nouvelle Renault "JP4", inspirée d'une version spéciale de la Renault 4 au début des années 80.

Jusqu’où Renault osera-t-il aller pour étoffer la gamme de sa récente R4 électrique, ce petit crossover urbain proche de la citadine R5 ? Il y a quelques mois, déjà, la marque au losange avait présenté la Renault 4 Savane, inspirée de la vieille R4 éponyme et dotée d’une transmission intégrale ainsi qu’un châssis retouché pour la conduite hors des sentiers battus.

En attendant de savoir si cette R4 Savane va réellement rejoindre le catalogue du constructeur, c’est le directeur de Renault Fabrice Cambolive qui surprend ce lundi matin en dévoilant une image et un message étonnants.

La Renault JP4 de retour !

« De la légende découvrable à l’aventurier moderne. L’esprit de la JP4 fait à nouveau des vagues. Annonce à venir demain, restez à l’écoute ! », peut-on lire dans un message publié par Fabrice Cambolive sur son compte LinkedIn ce matin.

Le message est assorti d’une image montrant une Renault 4 vue d’en haut, dont la carrosserie est visiblement très différente de celle du modèle normal : on distingue une partie arrière et des surfaces latérales ouvertes, avec une planche de surf installée sur le toit.

C’était une initiative privée

Rappelons que contrairement à la Renault 4 Plein Air de 1967 conçue en interne pour répondre à la Citroën Méhari, la Renault JP4 de 1981 avait été développée par une société tierce (Car Système). Après des débuts commerciaux difficiles, cette JP4 avait connu un certain succès avec tout de même 2 500 exemplaires vendus jusqu’en 1990 d’après L’Automobile Ancienne.

La Renault JP4 originelle de Car Système.
La Renault JP4 originelle de Car Système.

La dernière fois que Renault avait osé proposer à nouveau un petit véhicule récréatif ouvert, c’était avec le  Kangoo Be Bop de 2009 qui a été un bide retentissant. La marque au losange peut-elle réussir à proposer un petit crossover électrique récréatif du genre avec succès ? Rendez-vous mardi donc pour en apprendre davantage.

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