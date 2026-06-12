La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

La Renault 4 Plein Sud, 150 ch et à partir de 37 290 € (éligible au Coup de pouce CEE), est évalué dans la catégorie des petits SUV électriques équipée d’un toit vitré et/ou ouvrant qui comprend notamment :

Le BYD Atto 3 Excellence AWD, 449 ch et à partir de 42 490 €

Le Kia EV2 61 kWh, 135 ch et à partir de 39 480 € (éligible au Coup de pouce CEE)

La Mini Aceman E, 184 ch et à partir de 39 050 €

Le Peugeot E-2008, 156 ch et à partir de 41 300 € (éligible au Coup de pouce CEE)