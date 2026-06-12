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Renault R4 (2e Generation)

Essai

La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

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4. Les notes de la Renault 4 E-Tech Plein Sud

 

La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

La Renault 4 Plein Sud, 150 ch et à partir de 37 290 € (éligible au Coup de pouce CEE), est évalué dans la catégorie des petits SUV électriques équipée d’un toit vitré et/ou ouvrant qui comprend notamment :

Le BYD Atto 3 Excellence AWD, 449 ch et à partir de 42 490 €

Le Kia EV2 61 kWh, 135 ch et à partir de 39 480 € (éligible au Coup de pouce CEE)

La Mini Aceman E, 184 ch et à partir de 39 050 €

Le Peugeot E-2008, 156 ch et à partir de 41 300 € (éligible au Coup de pouce CEE)

Renault 4 E-Tech Plein Sud Autonomie Confort 150 ch Techno
Budget
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Pratique
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,4 /20
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