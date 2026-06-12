La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

4. Les notes de la Renault 4 E-Tech Plein Sud
La Renault 4 Plein Sud, 150 ch et à partir de 37 290 € (éligible au Coup de pouce CEE), est évalué dans la catégorie des petits SUV électriques équipée d’un toit vitré et/ou ouvrant qui comprend notamment :
Le BYD Atto 3 Excellence AWD, 449 ch et à partir de 42 490 €
Le Kia EV2 61 kWh, 135 ch et à partir de 39 480 € (éligible au Coup de pouce CEE)
La Mini Aceman E, 184 ch et à partir de 39 050 €
Le Peugeot E-2008, 156 ch et à partir de 41 300 € (éligible au Coup de pouce CEE)
|Renault 4 E-Tech Plein Sud Autonomie Confort 150 ch Techno
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,4 /20
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