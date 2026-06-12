Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault R4 (2e Generation)

Essai

La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

0  

5. La fiche technique de la Renault 4 E-Tech Plein Sud

 

La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

Les chiffres clés

Renault R4 (2e Generation) II E-TECH 150 AUTONOMIE CONFORT TECHNO "PLEIN SUD"
Généralités  
Finition TECHNO "PLEIN SUD"
Date de commercialisation 05/05/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,14 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,55 m
Empattement 2,62 m
Volume de coffre mini 375 L
Volume de coffre maxi 1 149 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 537 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 245 Nm
Puissance moteur 150 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 395 km
Capacité batterie 52 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 150 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.2 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000
Page précédente

Photos (31)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault R4 (2e Generation)

Renault R4 (2e Generation)

SPONSORISE

Essais Renault R4 (2e Generation)

Voir tous les essais Renault R4 (2e Generation)

Comparatifs Renault R4 (2e Generation)

Image d'illustration de l'articleArticle vidéo

La Renault 4 peut-elle concurrencer le Peugeot e-2008 ?

88

Après la Renault 5, c’est au tour maintenant de la R4 de commencer sa carrière commerciale. Alors que celle-ci va prochainement arriver en concessions, elle affronte aujourd’hui le SUV urbain électrique le plus vendu en France : le Peugeot e-2008.

Voir tous les comparatifs Renault R4 (2e Generation)

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Renault R4 (2e Generation)

Voir toute l'actu Renault R4 (2e Generation)