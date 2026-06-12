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Renault R4 (2e Generation)

Essai

La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

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2. Un surcoût qui donne envie de sauter le pas

 

La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

Si la R4 Plein Sud ne propose qu’une motorisation, elle n’est guère plus généreuse en matière de finitions, avec seulement deux offres. La gamme débute donc avec la Techno. Déjà très bien dotée (jantes 18’’, système multimédia Google, climatisation automatique, caméra de recul, pompe à chaleur…), elle justifie un tarif assez élevé dans l’absolu. Mais ses 37 290 € ne représentent "qu’un’’ surcoût de 1 800 € par rapport à la version fermée, ce qui reste mesuré.

Au sommet de la gamme, l’Iconic gagne les vitres arrière surteintées, le chargeur de smartphone à induction, le volant et les sièges avant chauffants, le hayon électrique ou encore l’Active Driver Assist, contre 2 000 € supplémentaires, soit un total de 39 290 €.

Equipements et options

Version : II E-TECH 150 AUTONOMIE CONFORT TECHNO "PLEIN SUD"

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Contrôle de pression des pneumatiques

  • Feux de jour à LED

  • Airbags AV latéraux et rideaux

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Gestion automatique des feux et des essuie-glaces

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Alerte de distance de sécurité

  • 2 feux de recul

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Airbags frontaux (passager avec désactivation) et latéraux AV/AR

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Lève-vitres AR électriques à impulsion

  • Lève-vitres AV électriques à impulsion

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Climatisation automatique régulée

  • Tableau de bord avec écran d&#039;instrumentation 10&#039;&#039;

  • Lunette AR chauffante

  • Banquette AR 3 places avec dossiers rabattables 60/40

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Gestion d&#039;intensité du freinage régénératif par palettes au volant

  • Rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique

  • Sièges AV manuels avec réglages 6 voies (prof/incl/haut) et siège passager rabattable

  • Système multimédia openR link 10,1&#039;&#039;: navigation, Google intégré, précond. charge DC, audio Arkamys

  • Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold

  • Rétroviseurs extérieurs dégivrants rabattables électriquement

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

  • Console centrale de rangement fixe avec accoudoir

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage diamantées Noir 18&#039;&#039; sixties

  • Sellerie textile 100% recyclé &quot;jean&quot; matelassé avec surpiqûres cuivre / textile refined bleu foncé

  • Jonc de toit noir brillant

  • Toit ouvrant en toile &quot;Plein Sud&quot; électrique

Autres équipements

  • Contrôle dynamique de trajectoire ESC

  • Caméra de recul

  • Appel d&#039;urgence

  • Chargeur smartphone à induction

  • Pompe à chaleur

  • Aide au parking AR

  • Fermeture des portes centralisée

  • Répétiteurs de clignotants latéraux

  • Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 11kW, 6.5m)

  • Charge AC 11 kW triphasé + DC 100 kW (pic) + compatible charge bidirectionnelle Vehicle-to-Grid

  • Compatible charge bidirectionnelle power to object (Vehicle-to-Load ou V2L)

  • Boîte de vitesse Automate à fonction continue

  • Réplication smartphone

  • Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans

  • Freinage automatique d’urgence urbain, inter-urbain (avecdétection voitures, piétons, cyclistes)

  • Avertisseur de sortie de voie et détection AV avec correction trajectoire d’urgence

  • My Safety switch

  • Freinage automatique d’urgence avec fonction intersection

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Pack connected driving, inclus pendant 5 ans

  • Eclairage d&#039;ambiance 3 zones

  • Eclairage intérieur par LED

  • Détection mains-libres à 360° (ouverture et verrouillage)

  • Mode confort, sport, éco et personnalisé

  • Reno, l&#039;avatar officiel Renault

  • Multi-sense

  • Capot couleur carrosserie

  • Garnitures de portières et pavillon Techno

  • Décors de portes AV 4EVER

  • Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans

  • Pack connectivité avancée

Options disponibles

  • Hayon motorisé mains libres

     : 

    400 €

  • Adaptateur power to object (charge bidirectionnelle V2L)

     : 

    400 €

  • Câble de recharge pour prise domestique mode 2 (6,5m)

     : 

    400 €

  • Vitres AR surteintées

     : 

    0 €

  • Capot noir étendu

     : 

    200 €

  • Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh jaune

     : 

    350 €

  • Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh bleu

     : 

    350 €

  • Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 argent

     : 

    350 €

  • Système audio haute-fidélité Harman Kardon®, 9 haut-parleurs

     : 

    600 €

  • Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 cuivre

     : 

    350 €

  • Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée

     : 

    100 €

  • Origine batterie non différenciée

     : 

    0 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    250 €

  • Peinture bi-colore métallisée Gris Urbain / Noir Etoilé

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-colore métallisée Rouge Carmin / Noir Etoilé

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-colore métallisée Bleu Nuage / Noir Etoilé

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-colore métallisée Vert haut-de-France / Noir Etoilé

     : 

    1100 €

  • Peinture bi-colore opaque Blanc Glacier / Noir Etoilé

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Rouge Carmin

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Urbain

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Brun Terracotta

     : 

    0 €

  • Peinture nacrée Noir Etoile

     : 

    700 €

  • Peinture bi-colore métallisée Brun Terracotta / Noir Etoilé

     : 

    450 €

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