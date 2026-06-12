La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

Si la R4 Plein Sud ne propose qu’une motorisation, elle n’est guère plus généreuse en matière de finitions, avec seulement deux offres. La gamme débute donc avec la Techno. Déjà très bien dotée (jantes 18’’, système multimédia Google, climatisation automatique, caméra de recul, pompe à chaleur…), elle justifie un tarif assez élevé dans l’absolu. Mais ses 37 290 € ne représentent "qu’un’’ surcoût de 1 800 € par rapport à la version fermée, ce qui reste mesuré.

Au sommet de la gamme, l’Iconic gagne les vitres arrière surteintées, le chargeur de smartphone à induction, le volant et les sièges avant chauffants, le hayon électrique ou encore l’Active Driver Assist, contre 2 000 € supplémentaires, soit un total de 39 290 €.