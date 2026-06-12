La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

2. Un surcoût qui donne envie de sauter le pas
Si la R4 Plein Sud ne propose qu’une motorisation, elle n’est guère plus généreuse en matière de finitions, avec seulement deux offres. La gamme débute donc avec la Techno. Déjà très bien dotée (jantes 18’’, système multimédia Google, climatisation automatique, caméra de recul, pompe à chaleur…), elle justifie un tarif assez élevé dans l’absolu. Mais ses 37 290 € ne représentent "qu’un’’ surcoût de 1 800 € par rapport à la version fermée, ce qui reste mesuré.
Au sommet de la gamme, l’Iconic gagne les vitres arrière surteintées, le chargeur de smartphone à induction, le volant et les sièges avant chauffants, le hayon électrique ou encore l’Active Driver Assist, contre 2 000 € supplémentaires, soit un total de 39 290 €.
Equipements et options
Version : II E-TECH 150 AUTONOMIE CONFORT TECHNO "PLEIN SUD"
Equipements de sécurité
ABS
Contrôle de pression des pneumatiques
Feux de jour à LED
Airbags AV latéraux et rideaux
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Contrôle de la traction (TCS)
Gestion automatique des feux et des essuie-glaces
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®
Alerte de distance de sécurité
2 feux de recul
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Airbags frontaux (passager avec désactivation) et latéraux AV/AR
Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement
Equipements de confort
Direction assistée
Lève-vitres AR électriques à impulsion
Lève-vitres AV électriques à impulsion
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité
Climatisation automatique régulée
Tableau de bord avec écran d'instrumentation 10''
Lunette AR chauffante
Banquette AR 3 places avec dossiers rabattables 60/40
Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®
Gestion d'intensité du freinage régénératif par palettes au volant
Rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique
Sièges AV manuels avec réglages 6 voies (prof/incl/haut) et siège passager rabattable
Système multimédia openR link 10,1'': navigation, Google intégré, précond. charge DC, audio Arkamys
Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold
Rétroviseurs extérieurs dégivrants rabattables électriquement
Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement
Console centrale de rangement fixe avec accoudoir
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage diamantées Noir 18'' sixties
Sellerie textile 100% recyclé "jean" matelassé avec surpiqûres cuivre / textile refined bleu foncé
Jonc de toit noir brillant
Toit ouvrant en toile "Plein Sud" électrique
Autres équipements
Contrôle dynamique de trajectoire ESC
Caméra de recul
Appel d'urgence
Chargeur smartphone à induction
Pompe à chaleur
Aide au parking AR
Fermeture des portes centralisée
Répétiteurs de clignotants latéraux
Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 11kW, 6.5m)
Charge AC 11 kW triphasé + DC 100 kW (pic) + compatible charge bidirectionnelle Vehicle-to-Grid
Compatible charge bidirectionnelle power to object (Vehicle-to-Load ou V2L)
Boîte de vitesse Automate à fonction continue
Réplication smartphone
Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans
Freinage automatique d’urgence urbain, inter-urbain (avecdétection voitures, piétons, cyclistes)
Avertisseur de sortie de voie et détection AV avec correction trajectoire d’urgence
My Safety switch
Freinage automatique d’urgence avec fonction intersection
Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
Pack connected driving, inclus pendant 5 ans
Eclairage d'ambiance 3 zones
Eclairage intérieur par LED
Détection mains-libres à 360° (ouverture et verrouillage)
Mode confort, sport, éco et personnalisé
Reno, l'avatar officiel Renault
Multi-sense
Capot couleur carrosserie
Garnitures de portières et pavillon Techno
Décors de portes AV 4EVER
Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans
Pack connectivité avancée
Options disponibles
-
Hayon motorisé mains libres:
400 €
-
Adaptateur power to object (charge bidirectionnelle V2L):
400 €
-
Câble de recharge pour prise domestique mode 2 (6,5m):
400 €
-
Vitres AR surteintées:
0 €
-
Capot noir étendu:
200 €
-
Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh jaune:
350 €
-
Décor d'ailes AV et de boucliers fl4sh bleu:
350 €
-
Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 argent:
350 €
-
Système audio haute-fidélité Harman Kardon®, 9 haut-parleurs:
600 €
-
Décor d'ailes AV et de boucliers numbeR4 cuivre:
350 €
-
Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée:
100 €
-
Origine batterie non différenciée:
0 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
250 €
-
Peinture bi-colore métallisée Gris Urbain / Noir Etoilé:
1100 €
-
Peinture bi-colore métallisée Rouge Carmin / Noir Etoilé:
1100 €
-
Peinture bi-colore métallisée Bleu Nuage / Noir Etoilé:
1100 €
-
Peinture bi-colore métallisée Vert haut-de-France / Noir Etoilé:
1100 €
-
Peinture bi-colore opaque Blanc Glacier / Noir Etoilé:
650 €
-
Peinture métallisée Rouge Carmin:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Urbain:
700 €
-
Peinture métallisée Brun Terracotta:
0 €
-
Peinture nacrée Noir Etoile:
700 €
-
Peinture bi-colore métallisée Brun Terracotta / Noir Etoilé:
450 €
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