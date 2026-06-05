3. Jaecoo 5 vs Renault Symbioz : Le gouffre financier qui fait mal à Renault
Malgré des qualités indéniables comme ses aspects pratiques, sa finition et ses prestations dynamiques (moteur et châssis) le Renault Symbioz, s’incline face au nouveau Jaecoo 5. En effet, Renault ne propose aucun argument technologique ou mécanique permettant de légitimer le gouffre financier de 7 000 € d'écart (plus de 20 % du prix). À moins d'être un puriste du comportement routier ou un actionnaire de Renault, signer le chèque chez Jaecoo est aujourd'hui le choix le plus pragmatique.
|Jaecoo 5 hybride Exclusive
|Renault Symbioz E-Tech hybride Techno
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|--
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,3 /20
|13,4 /20
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