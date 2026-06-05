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Renault Symbioz vs Jaecoo 5 : pourquoi payer 7 000 € de plus ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

3.  Jaecoo 5 vs Renault Symbioz : Le gouffre financier qui fait mal à Renault

 

Renault Symbioz vs Jaecoo 5 : pourquoi payer 7 000 € de plus ?

Malgré des qualités indéniables comme ses aspects pratiques, sa finition et ses prestations dynamiques (moteur et châssis) le Renault Symbioz, s’incline face au nouveau Jaecoo 5. En effet, Renault ne propose aucun argument technologique ou mécanique permettant de légitimer le gouffre financier de 7 000 € d'écart (plus de 20 % du prix). À moins d'être un puriste du comportement routier ou un actionnaire de Renault, signer le chèque chez Jaecoo est aujourd'hui le choix le plus pragmatique.

Jaecoo 5 hybride Exclusive Renault Symbioz E-Tech hybride Techno
Budget
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
 
Pratique
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Note globale : 14,3 /20 13,4 /20
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Le SUV Renault Symbioz est le grand frère du Renault Captur. SUV compact, il est plus habitable et plus familial que la Captur, certains disent qu’avec sa modularité (banquette fractionnable et coulissante), il est l’héritier du Scénic, d’autant plus qu’il conserve un bloc thermique comme l'ancien Scénic. Reste à savoir en fonction de la finition choisie (il y en a quatre), quel est le SUV Symbioz que nous vous conseillons ?

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